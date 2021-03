V meste už začali s čistením chodníkov po zimnom období

S niekoľkodňovým predstihom oproti minulým rokom začali v Dubnici nad Váhom s čistením komunikácií po zimnom období.

DUBNICA NAD VÁHOM. S niekoľkodňovým predstihom oproti minulým rokom začali v Dubnici nad Váhom s čistením komunikácií po zimnom období. Ako informovala konateľka Technických služieb mesta (TSM) Vladimíra Klačanská, umožnilo to priaznivé počasie, podľa predpovedí by už nemalo snežiť ani mrznúť.



„Rozhodli sme sa začať o niečo skôr, aby posypový materiál neobmedzoval obyvateľov. Práce sa začali v pondelok ručným zametaním a čistením chodníkov, ihrísk a parkovísk. V tejto činnosti spolupracujeme s dubnickým Ústavom na výkon trestu odňatia slobody,“ uviedla Klačanská s tým, že v harmonograme čistenia ako prvé prišli na rad námestia a hlavné koridory pre peších.



Vzhľadom na vážnu epidemickú situáciu sú personálne kapacity ústavu obmedzené, a tak podľa Klačanskej by vyčistenie mesta malo trvať viac ako jeden mesiac. „Dobrou správou však je, že kým po minulé roky sme spolupracovali len pár týždňov v roku, po novom sme vytvorili stále pracovisko v TSM a spolupráca tak už bude celoročná," upozornila konateľka dubnickej mestskej firmy.

S čistením ciest pomocou kolesovej techniky začnú v meste až po vyčistení chodníkov. "Následne by sme sa chceli zamerať aj na vyčistenie kanálových vpustí na území celého mesta. Mnohé z nich môžu byť zanesené a upchané. Ich vyčistením by sme zabránili zbytočnému státiu dažďovej vody na komunikáciách v čase silných dažďov,“ uzavrela Klačanská.