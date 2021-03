FOTO: Nové Mesto nad Váhom chce verejnosti sprístupniť podzemné chodby

Na rekonštrukciu nemá radnica momentálne financie.

2. mar 2021 o 9:14 Maroš Buchel

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Novomestské podzemie poznajú ľudia už desiatky rokov, doteraz tam však neprebehol ani len archeologický výskum. Nadšenci však upozorňujú, že podzemie je potrebné odborne preskúmať a sprístupniť ho pre verejnosť.

Radnica má záujem o sprístupnenie podzemia verejnosti, no zároveň pripomína, že na rekonštrukciu momentálne nemá nutné prostriedky.

Chýbajú financie

Katakomby pravdepodobne vznikli v období stredoveku. Je možné, že na území Nového Mesta nad Váhom sa ale nachádzali už v období praveku. Táto informácia sa nachádza aj v mestskej kronike, no podľa historičky ide len o domnienku.

„Môžeme sa len domnievať, či existovali už v praveku,“ povedala Kristína Danková, historička z Trenčianskeho múzea. O podzemných chodbách napísala obsiahlu štúdiu aj Jana Mydliarová, obyvateľka mesta a bádateľka. Tá sa chodbám venuje od strednej školy.

„Viaceré tie priestory majú valené kamenné klenby, to vidíte, že to tam musí stáť od 13. storočia,“ vysvetlila. Ako informovala, jediný výskum podzemných chodieb bol robený v roku 1938. „Vtedy sa objavilo, že v niektorých prípadoch majú až tri podlažia,“ dodala Mydliarová.

V súčasnosti sa prístup do katakomb nachádza prevažne na súkromných pozemkoch. Niektoré chodby však stoja na pozemkoch mesta. Bádateľka si myslí, že tieto chodby majú historický význam a turistický potenciál.

„Tie priestory by sa mohli sprístupniť s tým, že by sa tam mohli robiť rôzne prezentácie s fotografiami, na ktorých vidno, ako chodby kedysi vyzerali.

Prípadne by bola vhodná nejaká rekonštrukcia toho, ako to v minulosti mohlo