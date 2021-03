Chceme vypovedať niektoré, pre nemocnicu nevýhodné zmluvy, hovorí jej riaditeľ Tomáš Janík

O plánoch nemocnice, modernizácii, investíciách, nevýhodných zmluvách i covide sme sa rozprávali s novozvoleným riaditeľom trenčianskej nemocnice.

1. mar 2021 o 17:42 Erik Stopka

Fakultná nemocnica Trenčín má staronového riaditeľa. Výberové konanie vyhral Tomáš Janík, ktorého v auguste minulého roka do funkcie poveril minister zdravotníctva.

Spravil tak po odvolaní trojice riaditeľov nemocnice. V štátnom zdravotníckom zariadení podľa Mareka Krajčího fungovala ‘chobotnica biznis vzťahov‘ a ľudia blízki ich vedeniu profitovali na štátnych zákazkách. O post riaditeľa sa prihlásili piati uchádzači, jeden oznámil svoju neúčasť, štyria splnili predpoklady a požiadavky.

Uspel Tomáš Janík, ktorý od výberovej komisie získal 190 bodov z možných 200. Ten viac o plánoch do nadchádzajúcich mesiacov a rokov prezradil v rozhovore.

V rozhovore sme sa okrem iného pýtali - Ktorým smerom by sa mala nemocnica uberať v blízkej budúcnosti? - Aký je cieľ plánovaného personálneho auditu? - V akej fáze je plánovaná výstavba nového pavilónu?- Aké projekty nemocnice brzdí pandémia nového koronavírusu?- Kedy otvoria v areáli nemocnice nový bufet a ako bude vyzerať? - Nemocnica vlani avizovala otvorenie PCR laboratória v jej priestoroch. Je to ešte reálne a potrebné? - Napomohlo personálne nemocnici očkovanie ich zdravotníckeho personálu? Kedy bola situácia s nedostatkom personálu v Trenčíne najhoršia? - Koľko ľudí od začiatku roka zomrelo vo FN TN na Covid-19? A zomrel na toto ochorenie aj niektorý zo zamestnancov nemocnice?

Do funkcie ste nakúpili počas pandémie, teda v ťažkom čase pre manažovanie spádovej nemocnice.

Keď človek pracuje v súkromnej sfére, v nejakej spoločnosti na nejakom poste a príde potom do štátneho systému, do diametrálne odlišných pracovných postupov, obmedzení a právnych usmernení, a do toho príde covid, je to veľmi náročné.

Procesov, ktoré tlačíme so sebou, je veľa. Dennodenne mám štyri až päť stretnutí, kde riešime odlišné veci – od medicíny cez personalistiku, obchodné veci či riešenie dlhov, ktoré nemocnica má. Je to ale práca, ktorá má napĺňa a je výborné vidieť, že niektoré manažérske postupy fungujú. Úlohou je, aby nemocnica ‘nekľakla,‘ aby sme mohli aj naďalej ľudí prijímať a aby sme poskytovali zdravotnú starostlivosť v spádovej oblasti.

Ktorým smerom by sa mala nemocnica uberať v blízkej budúcnosti?

Predstavil som plán, ako nemocnicu zastabilizovať, ako zlepšiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Medzi prvé opatrenia patrí analýza na poli personálneho auditu a ekonomickej optimalizácie finančných tokov. Chceme docieliť, aby nám