Mrzí ma, že prváci nemajú možnosť zažiť atmosféru vysokej školy, hovorí Jozef Habánik

Trenčianska univerzita pripravuje počas pandémie viacero noviniek. Vo výhľade sú nové ubytovacie kapacity a vybudovanie univerzitného študentského mestečka. Lákadlom je aj možnosť štúdia na jednej zo 75 partnerských univerzít.

26. feb 2021 o 14:19

Aké sú vaše priority na nadchádzajúce funkčné obdobie?

V nasledujúcich štyroch rokoch sa na univerzite budem venovať najmä podpore excelentnosti vo výskume a vývoji. Pracovať budeme aj na nových ubytovacích kapacitách pre študentov a vybudovaním univerzitného študentského mestečka chceme študentom vytvoriť príjemné prostredie nielen na štúdium, ale aj na oddych. Naďalej budem podporovať talentovaných študentov a zvyšovať nároky na výsledky vzdelávania.

Výsledok hlasovania Akademického senátu je pre mňa veľkým záväzkom a ďakujem študentom, zamestnancom a členom Akademického senátu za prejavenú dôveru. Je to však aj o spoločnej zodpovednosti napĺňať ciele ďalšieho kvalitatívneho rozvoja univerzity. V novembri tohto roka si pripomenieme pre našu univerzitu osobitne významnú udalosť, 100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka, ktorého meno hrdo nesieme v názve univerzity a navrhujeme preto, aby rok 2021 bol vyhlásený ako rok Alexandra Dubčeka. V tejto súvislosti budeme počas tohto roka organizovať sériu odborných a vedeckých podujatí venovaných spomienke na Alexandra Dubčeka.

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala Jozefa Habánika 26. januára do funkcie rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Akým spôsobom chcete rozvíjať ďalšiu vedeckú činnosť na pôde univerzity?

Nikdy som nebol zástancom ľahkých cieľov a našu univerzitu vnímam ako inštitúciu, ktorá sa dosiahnutými výsledkami vo vzdelávaní a vede stala súčasťou spoločného európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru. Univerzita formuluje princípy vedy, ktoré sú charakterizované predovšetkým otvorenosťou šírenia vedeckých informácií v priestore moderných komunikačných a digitálnych technológií.

Chceme byť nápomocní v národnom a európskom dialógu v oblasti kvality poskytovaného vzdelávania, vedeckých, technologických a netechnologických inovácií či sociálneho a ekonomického rozvoja SR a EÚ. Dlhodobým strategickým cieľom v oblasti výskumu musí byť efektívne a intenzívne prehlbovať spoluprácu s podnikateľským sektorom, verejnou správou a občianskou spoločnosťou v prenose získaných a existujúcich vedeckých poznatkov do praxe, vo vybraných vedeckých oblastiach vykonávať excelentný špičkový výskum a vývoj a neustále modernizovať výskumnú infraštruktúru.

Do akej miery ovplyvnila pandémia fungovanie univerzity? Bolo náročné sa vysporiadať so všetkými výzvami súvisiacimi so zabezpečením výučby?

Na univerzite sme rýchlo zareagovali na novú situáciu, systém výučby sme menili za pochodu, zvládli sme všetky bezpečnostné a dezinfekčné opatrenia. Aktuálne sa študenti vzdelávajú dištančne, komunikujú s pedagógmi elektronicky prostredníctvom e-learningovej stránky s aktívnymi kurzami, ktoré sa priebežne dopĺňajú, k dispozícii sú učebnice v digitálnej forme a taktiež aplikácia MS Teams, ktorá umožňuje interaktívnu online formu výučby, vrátane konzultácií.

Naďalej tiež môžu využívať vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom, dôležitým k písaniu seminárnych aj záverečných prác. Výnimku tvoria praktické predmety u končiacich ročníkov, ktoré sa vyučujú priamo v laboratóriách. Tieto sa môžu, za dodržania prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení, vyučovať v malých skupinách aj prezenčne. Výnimkou sú aj klinické praxe študentov Fakulty zdravotníctva, ktoré sa vykonávajú priamo v zdravotníckych zariadeniach pri lôžku pacienta a na COVID oddeleniach. Mrzí ma, že najmä prváci nemajú možnosť zažiť pravú atmosféru vysokej školy a preto dúfam, že sa situácia čoskoro zlepší a študenti sa vrátia na univerzitnú pôdu.

Časť študentov dozaista zaujíma i možnosť štúdia na jednej z partnerských univerzít. Ako fungovala výmena študentov v uplynulom roku a v akej podobe ju očakávate do tých najbližších?

Teší nás čoraz väčší záujem o štúdium na našej univerzite. Momentálne študuje na Trenčianskej univerzite 2599 študentov a z toho 238 zo zahraničia. Medzi študentami je najviac využívaným výmenným programom Erasmus+.

I napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii v uplynulom akademickom roku využilo túto možnosť až 87 študentov. Medzi najobľúbenejšie krajiny patrili Taliansko, Grécko, Portugalsko, Španielsko, Bulharsko, Francúzsko ale i Česko. Naša univerzita bola najviac atraktívna pre študentov zo Španielska, Portugalska, Talianska a Poľska. Pandémia priniesla nové situácie, ktorým sa museli univerzity prispôsobiť a obratom na ne reagovať. Výučba sa začala realizovať namiesto prezenčnej formy online formou, čím vznikli kombinované a virtuálne mobility. Pre veľký záujem študentov o študijný pobyt na niektorej zo 75 partnerských zahraničných univerzít kapacitu programu do budúcna ešte navýšime.

Azda najväčším projektom je FunGLASS. Ako projekt napredoval v minulom roku aké ciele si vytýčil do roku 2021?

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) dosiahlo v polčase implementácie najväčšieho slovenského akademického projektu v rámci európskeho programu pre výskum a inovácie Horizont 2020 dva významné míľniky. Prvý súvisí s budovaním personálnych kapacít a druhým je ukončenie prípravnej fázy a dodávka špeciálnych technológií a laboratórnych zariadení. V roku 2021 presiahne počet výskumných pracovníkov a doktorandov číslo šesťdesiat a nastane situácia, keď väčšina výskumníkov a študentov doktorandského štúdia pôsobiacich v Centre bude pochádzať zo zahraničia - 32 zamestnancov či doktorandov reprezentujúcich 14 krajín a 4 kontinenty.

Aj vďaka prílevu mozgov zo zahraničia Centrum už štvrtý rok úspešne koordinuje medzinárodné konzorcium projektu. Momentálne nás čaká dodávka špeciálnych technológií a laboratórnych zariadení. Investícia v hodnote 8,6 mil. EUR je určená na nákup štyroch desiatok prístrojov. Bude to náročný proces, ale tieto nové moderné technológie vytvoria podmienky na to, aby Centrum aj naďalej úspešne priťahovalo talenty, ale súčasne i šírilo inovatívne myšlienky. Dosiahnutie vyššie spomenutých míľnikov je vyústením usilovnej práce. Toto pracovisko stelesňuje vášeň pre výskum, ktorý posúva hranice poznania