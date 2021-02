Po Slovane nemohol zaspať, Gaži túži po základnej zostave

Keď sa v polovici jesene karty v kabíne AS Trenčín otočili a tréner Stijn Vreven začal dávať viac priestoru mladým Slovákom, práve on bol jedným z tých, kto zaujal. Čochvíľa 18-ročný Adam Gaži sa chce postupne prepracovať do základnej zostavy.

26. feb 2021 o 9:32 Martin Jurčo

Adam Gaži. (Zdroj: AS TRENČÍN)