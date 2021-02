Dubnica nad Váhom kúpila lukratívny kaštieľ Chateau Mignon

Národnú kultúrnu pamiatku plánuje mesto zrekonštruovať. Radnica prezradila i to, čo s objektom plánuje v budúcnosti robiť.

24. feb 2021 o 15:11 Erik Stopka

Primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf pred vstupom do kaštieľa. (Zdroj: Erik Stopka)

DUBNICA NAD VÁHOM. Mesto Dubnica nad Váhom odkúpilo unikátny kaštieľ Chateau Mignon.

Bývalý záhradníkov dom z 19. storočia získalo do svojho majetku za 400-tisíc eur. Radnica zároveň do objektu avizuje ďalšie investície. Za niekoľko desiatok tisíc eur ho chce obnoviť do podoby, akú si národná kultúrna pamiatka po rokoch chátrania zaslúži.

Cieľom je zrekonštruovanú budovu sprístupniť ľuďom, jej prevádzkovateľom však nebude mesto.

Sedem kôl dražby bez výsledku

Objekt v minulosti fungoval ako štvorhviezdičkový hotel s reštauráciou, kaviarňou a zimnou záhradou.

Kaštieľ bol však v uplynulých rokoch opustený a chátral, napokon sa dostal do dražby, samospráva ho odkúpila za 400-tisíc eur.