Sudcovská rada Krajského súdu v Trenčíne pripomienkovala návrh súdnej mapy

24. feb 2021 o 12:54 SITA

TRENČÍN. Súdna mapa navrhovaná ministerstvom spravodlivosti prinesie spomalenie súdneho konania a zvýšené výdavky občanom, podnikateľom i štátnym orgánom. V 30-stranovom pripomienkovacom dokumente k návrhu súdnej mapy na to upozorňuje sudcovská rada Krajského súdu (KS) v Trenčíne. Informoval o tom hovorca KS Trenčín Roman Tarabus.

Trenčianski sudcovia očakávajú, že v súvislosti s pandémiou pribudnú spory, v ktorých budú podnikatelia žalovať štát o náhradu škody. „V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou a jej ekonomickými dopadmi najmä na podnikateľskú sféru sa nejaví ako prezieravé presúvať obchodno-právnu agendu len na päť okresných súdov a tri odvolacie krajské súdy,“ uvádza sudcovská rada.



Sudcovská rada považuje za prínosné úvahy o zrušení niektorých menších okresných súdov, prehodnotenie kauzálnej príslušnosti súdov v niektorých veciach alebo úplné osamostatnenie správneho súdnictva. „Chápeme potrebu zmien v justícií a pozitívne vnímame filozofiu a zámery sledované týmto legislatívnym návrhom. Sme ale presvedčení, že ich je možné dosiahnuť aj inak a najmä s miernejšími dopadmi na súdny systém, štátny rozpočet a v justícií pôsobiace osoby," konštatujú v pripomienkovacom dokumente sudcovia trenčianskeho krajského súdu.



Sudcovská rada prichádza aj s alternatívnym modelom, keď by v odvolacom konaní bolo príslušných viacero krajských súdov. „Náš návrh spočíva v tom, aby zákonnou úpravou bola určená príslušnosť viacerých krajských súdov na rozhodovanie o opravnom prostriedku, sídelne najbližších okresnému súdu. Softvér elektronickej podateľne by tak vyberal z väčšieho počtu senátov viacerých krajských súdov, zabezpečená by bola špecializácia sudcov, rovnomerné zaťaženie sudcov a tiež ministerstvom spravodlivosti komunikované pretrhanie korupčných väzieb v súdnictve," dodáva sudcovská rada KS Trenčín.



Navrhovaná súdna mapa počíta nielen so zrušením trenčianskeho krajského súdu, ale v Trenčianskom kraji aj so zrušením okresných súdov v Partizánskom, Bánovciach nad Bebravou a Považskej Bystrici. Návrh súdnej mapy možno pripomienkovať do 28. februára 2021.