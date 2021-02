Nosiť respirátor by malo byť povinné, myslí si regionálna hygienička

Počty ochorení vo firmách v regióne sa pohybujú od troch do 30 percent, v niektorých od 20 do 40 percent. Viac v rozhovore.

25. feb 2021 o 5:10 Erik Stopka

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne vydal minulý týždeň odporúčanie k otváraniu škôl. V rámci neho odporučil všetkým zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom nevyučovať prezenčnou formou.

V prípade, že sa však samospráva, respektíve zriaďovateľ zariadenie rozhodne otvoriť, regionálna hygiena odporúča vyžiadať si od oboch rodičov žiaka platný negatívny antigénový alebo RT-PCR test, respektíve potvrdenie o prekonaní ochorenia covid-19.

Rodič by mal zároveň podpísať čestné vyhlásenie, že dieťa nemá žiadne príznaky akútneho ochorenia a že dieťa neprišlo v ostatných desiatich dňoch do úzkeho kontaktu s osobami, ktoré boli pozitívne testované na covid-19. Viac o aktuálnom vývoji ochorenia v regióne porozpráva riaditeľka RÚVZ Trenčín Ľudmila Bučková.

Aké dôvody vás viedli k odporúčaniu zriaďovateľom neotvoriť od pondelka školy v ich pôsobnosti?

RÚVZ Trenčín zaznamenáva nárast počtu prípadov pozitívnych na koronavírus SARS-CoV-2 vo všetkých dozorovaných okresoch (Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava). Vo výrobných prevádzkach pokračujú lokálne epidémie s rastúcim počtom pozitívnych prípadov.

Z pracoviska si vírus prinesieme domov a ten sa usídli postupne u väčšiny členov rodiny. Ak sa to nezachytí včas, tak to prenesieme do ďalšej rodiny, na ďalšie pracovisko. Vírus v súčasnosti nabral na sile, je agresívnejší.

Od prvého nástupu detí do škôl sme zakázali výučbu v 14 triedach základných škôl, 12 triedach materských škôl a v troch stredných školách. Naposledy sme nariadili karanténne opatrenie Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne. Pri hodnotení vekovo špecifickej chorobnosti zisťujeme nárast počtu pozitivity u detí jeden až štvorročných, hlavne v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Táto skupina deti je veľmi vnímavá. Nosenie rúšok u malých deti je veľmi problematické,‘nechránené‘ deti sa stávajú dobrým terčom.

Žiaci stredných škôl sú jednak pretestovaní, ale hlavne sú povinní nosiť rúška, mali by byť uvedomelejší a zodpovednejší. Pred každým týždenným nástupom musia mať negatívne testy.



Ktorý okres v rámci pôsobnosti trenčianskej hygieny je z pohľadu zamorenia populácie na tom najhoršie?

Začiatkom januára až do polovice januára bol výrazný pokles chorobnosti na ochorenie COVID-19 vo všetkých okresoch, v druhej polovici januára výrazne stúpal počet pozitívnych prípadov v okrese Bánovce nad Bebravou, od konca januára sa začína zvyšovať počet prípadov aj v okresoch Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne, mierne stúpa v Myjave.

Začiatkom februára bol zaznamenaný výrazný nárast počtu prípadov v okrese Nové Mesto nad Váhom, nárast v okrese Bánovce nad Bebravou, mierny nárast v okrese Myjava.

V súčasnosti stále pretrváva vysoká chorobnosť v Bánovskom okrese, narastá v okrese Nové Mesto nad Váhom a Trenčín, ale začína stúpať aj v okrese Myjave.

S akými číslami infikovaných pokračuje testovanie vo firmách?

V rámci regiónu sú spoločnosti, ktoré testujú antigénovými testami od objavenia sa prvých prípadov a rizika uzatvorenia prevádzky. Testovanie bolo po určitých častiach prevádzok alebo v časti výskytu pozitívnych prípadov. Vykonávajú ho na vlastné náklady.