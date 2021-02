Dukla ho nechcela, Toruň stroskotal na peniazoch. Škvarka chce reštartovať kariéru

Na svojom konte má tri majstrovské tituly s Duklou a jeden bronz. V dvoch zlatých sezónach juniorky pod vedením trénera Marcela Hanzala bol kapitánom tímu. Stopercentne zodpovedný a sústredený Marcel Škvarka chce obnoviť kariéru v druholigovom Púchove.

18. feb 2021 o 10:41 Martin Jurčo

Medzi vami a trénerom Marcelom Hanzalom fungoval perfektný vzťah. Pritom na ľade ste pôsobili veľmi rozdielne. Ako je to možné?

Fungovala správna chémia. Ani vo sne by mi nenapadlo, že by to tak mohlo byť. Vo svojej podstate sme toho mali veľa spoločného, hoci on bol bitkár a ja som pôsobil na ľade pokojne.

Paradoxne som dokázal narobiť v kabíne poriadny bodrel a on nemusel povedať ani slovo.

Takže ste boli v šatni prísny?

Často som chlapcov nešetril. So spoluhráčmi som riešil rôzne situácie osobnými pohovormi. Našťastie, tie prehovorenia do duše odo mňa brali. Neviem čím to mohlo byť. Snáď vo mne videli vzor. Jeden nemenovaný spoluhráč mi dokonca povedal, že som pre neho viac ako otec.

Dukla štandardne získavala tituly v mládežníckych kategóriách. Tlačili na vás z vedenia, aby zlaté medaily pribúdali?

Vôbec. Skôr sme cítili nezáujem.

Chlapcov som vždy nabádal, že všetko robíme pre seba, našu budúcnosť a krásne spomienky, ktoré nám nikto nezoberie.