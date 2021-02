Mesto Bojnice plánuje cez víkend otvoriť päť odberných miest

Mesto Bojnice plánuje opätovne zabezpečiť antigénové testovanie na ochorenie COVID-19. Nadchádzajúci víkend chce otvoriť päť odberných miest.

17. feb 2021 o 10:29 TASR

BOJNICE. Mesto Bojnice plánuje opätovne zabezpečiť antigénové testovanie na ochorenie COVID-19. Nadchádzajúci víkend chce otvoriť päť odberných miest. Samospráva o tom v stredu informovala na internetovej stránke mesta.

Odberné miesta budú fungovať počas víkendu 20. a 21. februára bez rezervácií, a to od 8.00 h do 18.00 h s prestávkou od 12.00 h do 12.30 h.

Verejnosť sa bude môcť dať otestovať v štyroch lokalitách, kde bude pôsobiť päť odberných tímov. Ide o kultúrne centrum na Hurbanovom námestí, tzv. červený kútik v nemocnici, dom kultúry v Dubnici a dva tímy budú v centre voľného času na Školskej ulici.

Antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 sa v Bojniciach uskutoční po dvojtýždňovej prestávke. Naposledy sa mohli dať obyvatelia otestovať prvý februárový víkend.