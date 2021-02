Niektorí študenti sa vrátili do škôl. Kvôli praxi

17. feb 2021 o 5:25 Erik Stopka

TRENČÍN/ DUBNICA NAD VÁHOM. Na základe rozhodnutia hygienikov a ministra školstva mohli aj niektoré zo škôl zapojených do systému duálneho vzdelávania spustiť praktické vyučovanie. Je to i prípad jednej z dubnických odborných škôl. Pre študentov bol návrat k praktickému vyučovaniu vítanou zmenou po mesiacoch sedenia doma pri počítači.

Záujem musia prejaviť študenti

Prax nič nenahradí. Zhodli sa na tom druháci Patrik a Jakub. Tí sa prvýkrát po niekoľkých mesiacoch stretli v priestoroch školy až 10. februára. Spolu s majstrom odborného výcviku venovali na odbornej praxi svoje vôbec prvé hodiny zoznamovaniu sa s CNC strojmi.

„Sme v skupinkách po piatich, spolu sa vzdelávame na strojoch. Návrat do školy je zaujímavý, doma sa toho veľa nenaučíme a takto si tie stroje môžeme vyskúšať, aby sme sa ich do budúcna naučili ovládať,“ povedal Patrik zo Zliechova.

Z Klobušíc do Dubnice dochádza jeho spolužiak Jakub.

„Radšej budem chodiť do školy, ako byť doma, lebo tú prax využijem v živote, keď budem chcieť robiť v budúcnosti takéto povolanie.