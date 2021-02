Na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh doteraz netestujú

I keď MOM na Juhu povolili, doteraz nefunguje.

16. feb 2021 o 5:00 Erik Stopka

TRENČÍN. Počet mobilných odberných miest (MOM) v mestách rýchlo narastá. V Trenčíne ich aktuálne funguje 11, povolenie na prevádzku majú aj ďalšie tri, tiež však doteraz nefungujú.

Azda najväčšia kritika zaznieva z úst obyvateľov najväčšieho trenčianskeho sídliska Juh. Jeho približne 18-tisíc obyvateľov nemá na sídlisku ani jedno funkčné MOM.

Hovoria o strate času i zbytočnom cestovaní

Trenčiansky okres sa aktuálne podľa covid automatu nachádza v treťom stupni varovania. V praxi to znamená, že od 15. februára sa zamestnanci pri vstupe do priestorov zamestnávateľa musia preukázať negatívnym testom starším nie viac ako sedem dní.

Nariadenia tak vytvárajú väčší tlak na mobilné odberné miesta, ich počet narastá, nie však rovnomerne po celom meste. Najviac sťažností zaznieva z úst obyvateľov sídliska Juh.

„Sklamalo ma, že také veľké sídlisko nemá miesto na testovanie. Ktovie, kedy a či tu vôbec bude, takto sa musím chodiť testovať do mesta. Ak by bola MOM-ka na Juhu, ušetrím čas a prejdem sa tam peši, nemusela by som ísť autom alebo autobusom, čím by som ušetrila aj peniaze, aj životné prostredie,“ povedala Jana s tým, že najčastejšie sa objednáva na ster na odberné miesto pri nemocnici.

„Určite by tu nejaké odberné miesto byť malo. Všimol som si, že teraz sa otvorilo nové na Sihoti, pričom to sídlisko je omnoho menšie ako Juh. Myslím, že by sa tu uživilo jedno i dve miesta,“ skonštatoval Peter.

„Nejaké odberové miesto by tu mali spraviť, predsa len tu žije 20-tisíc ľudí, mohli by ho spraviť napríklad v kultúrnom stredisku. Obyčajne sa chodievam testovať do mesta alebo nás testujú v práci, ale nie každý má tú možnosť,“ povedala oslovená Kristína.

Povolenia zriadiť mobilné odberné miesta udeľuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ).

Riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmila Bučková tvrdí, že okrem 11 už funkčných povolenie na prevádzku udelili aj MOM