Ako na poprave. Kružliak „zarezal“ futbalový Trenčín

Mala to byť oslava futbalu. A do posledných sekúnd aj bola. Potom sa všetko zmenilo. Hlavnou postavou však nebol nikto z hráčov, ale hlavný rozhodca Ivan Kružliak.

14. feb 2021 o 18:34 Martin Jurčo

TRENČÍN. Hrala sa posledná minúta nadstaveného času. Trenčania viedli nad Dunajskou Stredou 3:2. Masérovi Jozefovi Liškovi sa už v hlave premietal scenár víťazných osláv v kabíne.

V pokutovom území prebehol súboj o loptu. Adrián Slávik bol k nej bližšie. Abdulrahman Taiwo ho zasiahol lakťom a poslal slovenského obrancu k zemi. Neudržal stabilitu a spadol aj on. Hlavný rozhodca na to reagoval. Bez mihnutia oka ukázal na biely bod.

Tých pár ľudí na staručkej tribúne vyskočilo na rovné nohy. Vysokopostavený klubový funkcionár doslova preletel uličkou na úroveň domácej šestnástky. S pocitom krivdy a zdvihnutou rukou proti hlavnému rozhodcovi. Hnev sa v priebehu pár chvíľ zmenia na bezmocnosť.

Hráči sa zhrčili okolo hlavného rozhodcu Ivana Kružliaka. Spínali ruky, vysvetľovali, nechápavo krútili hlavami. Nepomohlo. Nanešťastie, možnosť využitia systému VAR ešte nie je v našich podmienka dostupná. Kopala sa penalta. Tú prvú dal hlavný rozhodca alibisticky opakovať, pretože si už možno i sám uvedomil, že chybavol. Eric Ramírez bez problémov premenil prvý i druhý pokus strelou do rovnakého kúta brány.

Bol to zápas, ktorý možno bez okolkov označiť ako výborný. Plný nasadenia, gólových príležitostí i presných zásahov. V domácom drese sa predstavila celá plejáda mladíkov, ktorí netrpezlivo čakajú alebo sa už pár mesiacov tešia z toho, že si môžu pozrieť neprístupný film, či dať pohár vína oficiálne.

Gólový účet vo Fortuna lige si otvoril syn hokejovej legendy Lucas Demitra. A najmä v prvom dejstve ho bolo plné ihrisko. V závere mohol pridať na 4:2 a o nejakého Kružliaka by sme nezavadili. Bohužiaľ, opak bol pravdou.

Zápas dohrávali v domácom drese dohrávali traja sedemnásťroční hráči. Aj oni mohli na vlastnej koži pocítiť, aký vie byť futbal krásny a zároveň nespravodlivý.

Stretnutie sa skončilo 3:3. Emócie postupne opadnú. Pocit krivdy zostáva. Dlhé týždne sa v neľahkých koronavírusom poznačených podmienkach pripravujete na očakávaný návrat do futbalového kolotoča. Po bezmála 1000 dňoch sa vrátite na vlastný štadión. Iba hŕstka divákov sa krčí za plotom, odkiaľ dovidia na hraciu plochu a počas zápasu povzbudzujú...

Toto si trenčiansky futbal nezaslúžil pán Kružliak. This is not my sen.