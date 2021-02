Trenčín pred jarnou časťou umiestnenie v tabuľke nerieši, teší sa z nového štadióna

Futbalisti AS Trenčín vstúpia do jarnej časti Fortuna ligy 2020/2021 s neobvykle širokým, vyše 30-členným kádrom.

12. feb 2021 o 13:33 TASR

TRENČÍN. Najvýraznejšou novinkou v klube je návrat na vlastný štadión na Sihoti, ktorý v utorok prešiel kolaudačným rozhodnutím. Momentálne 10. tím ligovej tabuľky sa tak oficiálne vracia do vlastných priestorov po takmer 1000 dňoch, počas ktorých bola jeho prechodným domovom Myjava a neskôr Žilina.

„Bol to pre nás silný moment. Bodaj by podobné pocity zažívali chlapci po každom zápase. Nastala pre nás neuveriteľná úľava a motivácia do ďalšej práce. Za nami je dlhá cesta, ktorá nebola jednoduchá. Naďalej tvrdo pracujeme na dennej báze,” povedal generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček na piatkovej tlačovej konferencii.

Už o pár hodín neskôr nastúpili hráči AS v generálke na jarnú časť FL proti Podbrezovej. Vzhľadom na pandemické opatrenia zažijú domácu premiéru proti DAC Dunajská Streda pred prázdnymi tribúnami. „Troška nám to aj vyhovuje. Všetko sme robili tak, aby sme na poslednú chvíľku získali povolenie hrať vo vlastnom. Postupne nastane uvoľnenie opatrení. Ľudia sa budú vracať na štadióny po stovkách, neskôr po tisíckach. Budeme sa učiť pracovať s nimi za pochodu,” poznamenal funkcionár trenčianskeho klubu.

Oficiálna súpiska prvého tímu obsahuje až 31 mien, šancu v „áčku” dostane aj Lucas Demitra, syn hokejovej legendy Pavla Demitru. Zo začiatku jesennej časti dostávali príležitosť prevažne hráči zo zahraničia, v druhej polovici pre zmenu najmä mladí slovenskí futbalisti.

„Ide o klasický vývoj, na ktorý nemá vplyv naša stratégia. Klub i hráči sa posúvajú. Z našej akadémie prichádza kvalita, ktorej chceme dať možnosť presadiť sa. Teší ma počet našich odchovancov. Musíme si uvedomiť, že pri mladých hráčoch prichádza k určitej nevyrovnanosti výkonov. Budeme trpezliví a pracovať s nimi,” vysvetľoval Rybníček.

KÁDER AS TRENČÍN PRE JARNÚ ČASŤ FORTUNA LIGY 2020/2021 Brankári: Igor Šemrinec, Menno Bergsen, Michal Kukučka Obrancovia: Steve Kapuadi, Martin Šulek, Kelvin Pires, Adrián Slávik, Simeon Kohút, Ruben Ligeon, Richard Križan, Reuben Yem, Juha Pirinen, Urban Mazanovský Stredopoliari: Abdul Zubairu, Hamza Čatakovič, Artur Gajdoš, Ante Roguljič, Jakub Kadák, Samuel Lavrinčík, Matúš Kmeť, Rahim Ibrahim, Achraf El Mahdioui Útočníci: Eduvie Ikoba, Philip Azango, Milan Corryn, Ahmad Ghali, Lucas Demitra, Adam Gaži, Joseph Amoah, Lukáš Letenay, Adam Tučný ODCHODY Tomislav Kneževič, David Depetris, Denis Chudý, Ivenzo Comvalius, Paulo Junior PRÍCHODY Matúš Kmeť (Ružomberok), Samuel Lavrinčík (Slovan Bratislava), Joseph Amoah (Accra Lions), Rahim Ibrahim (Accra Lions), Lucas Demitra (U19) VÝSLEDKY V PRÍPRAVE Trnava – Trenčín 1:0 Górnik Zabrze – Trenčín 4:1 Skalica – Trenčín 0:3 Trenčín – Lipt. Mikuláš 2:3 Trenčín – Púchov 1:1 Trenčín – Dubnica 5:0 Trenčín – Šamorín 1:3

Klub si na rozdiel od minulosti nedáva za cieľ skončiť v prvej polovici tabuľky. Zameriava sa na iné ciele. „Som presvedčený, že naši fanúšikovia neriešia to, či budeme v hornej alebo spodnej polovici tabuľky po základnej časti. Chcú vidieť Trenčín, ktorý hrá dobrý futbal a odovzdá na ihrisku všetko. To je pre nich oveľa podstatnejšie,” dodal na záver Rybníček.

Mužstvo belgického trénera Stijna Vrevena odohralo počas zimnej prípravy sedem zápasov, dvakrát zvíťazilo, raz remizovalo a štyrikrát prehralo. Najlepším strelcom bol Jakub Kadák s piatimi presnými zásahmi.