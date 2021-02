TSK zverejnil výzvu na výstavbu cyklotrasy z Považskej Bystrice po hranicu ŽSK

12. feb 2021 o 9:13 TASR

TRENČÍN. Zlepšiť cyklistickú infraštruktúru v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) má siedmy úsek Vážskej cyklomagistrály z Považskej Bystrice po hranicu so Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK). Výzvu na predkladanie ponúk na výstavbu zverejnil TSK vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Súčasťou viac ako desaťkilometrového úseku stokilometrovej Vážskej cyklomagistrály z Považskej Bystrice po obec Plevník-Drienové bude aj drobná architektúra (lavičky, informačné tabule a sčítač dopravy) a cyklistické odpočívadlo.

Úsek je súčasťou projektu Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť kostru cyklodopravy na Považí v rámci kraja. Pripájať sa na ňu budú ďalšie cyklotrasy aj cezhraničného charakteru. Spájať bude významné body v rámci kraja - priemyselné parky, centrá sídiel a dopravné uzly.

Celkové predpokladané náklady na výstavbu siedmeho úseku Vážskej cyklomagistrály sú 2,92 milióna eur bez DPH. Stavba bude financovaná z eurofondov, TSK z vlastných zdrojov zaplatí 180.000 eur. Lehota na predkladanie ponúk je do 31. marca, nový úsek cyklotrasy by mal byť hotový do šiestich mesiacov od zadania zákazky.

Vážska cyklomagistrála je projekt Trenčianskeho samosprávneho kraja, spájať má prevažne popri Váhu a jeho inundačných kanálov Trnavský a Žilinský kraj naprieč Trenčianskym krajom. Momentálne sú dokončené tri úseky cyklomagistrály - z Hornej Stredy do Nového Mesta nad Váhom, z Nového Mesta nad Váhom do Trenčína a z Púchova do Kúpeľov Nimnica.