Hodnotenie INEKO: ZŠ Gorazdova je najlepšou školou v okrese

Dostať sa medzi najlepších je veľmi ťažké. Avšak udržať sa v takejto váženej spoločnosti je ešte ťažšie. Aký je teda recept na úspech?

11. feb 2021 o 10:27

Odpoveďou je klišé: Poctivá a tvrdá práca. Samozrejme, len to nestačí. Darmo budete drieť, keď budete robiť niečo, o čo nemá nikto záujem. Dôležité je uchopiť podstatu, robiť veci osožné, vyvarovať sa plneniu hlúpych metodických usmernení a pokynov, pracovať zmysluplne, kontinuálne, s jasne zadefinovaným cieľom.

Náš cieľ bol a je jednoznačný. Byť dobrou školou. Dobrá škola je tá, do ktorej chodia deti radi. Spokojné deti znamenajú spokojných rodičov a odtiaľ je už len kúsok, aby bol spokojný riaditeľ školy či zriaďovateľ. A to je tá podstata. Aby si dobrú školu pre svoje deti hľadali sami rodičia, a nie naopak.

Je mi smutno, keď vidím, ako pred zápisom do 1. ročníka pripravujú školy doslova púťové atrakcie, nafukujú skákacie hrady a rozdávajú sladkosti, len aby zaujali svojich potenciálnych klientov.

Pred šiestimi rokmi som preberal našu školu na poslednom mieste v Bánovciach nad Bebravou, čo do počtu žiakov i vzdelávacích výsledkov. Balansovali sme na hranici vyradenia zo siete škôl. Dnes sme podľa INEKO v okrese prví, v Trenčianskom kraji piati a na 26. mieste v rámci Slovenska spomedzi viac ako 2000 hodnotených škôl. Počet žiakov za spomínané obdobie nám narástol o 41 %.

Aby sme dosiahli zadefinovaný cieľ, byť dobrou školou, bola k tomu potrebná ambiciózna a uskutočniteľná koncepcia, ktorú každý uchádzač na post riaditeľa predkladá rade školy i zriaďovateľovi. Dôležité bolo najmä uviesť konkrétne kroky a opatrenia, ako cieľ naplniť. Teda žiadne otrepané frázy, zameriavanie sa na pedagogickú dokumentáciu a ďalšiu byrokratizáciu školy. Veľkou chybou podľa mňa je, keď si niekto ako cieľ zadefinuje samotné zvolenie za riaditeľa. Práve naopak. Post riaditeľa je len cesta, prostriedok, ako ciele školy dosiahnuť.

Prešli sme si obdobím, keď v školskej pokladnici nebolo pomaly ani na toner do tlačiarne. Zároveň som vedel, že v dnešnej dobe sa bez peňazí nikam neposunieme. Dosť vážny problém. Pri dnešnom modeli financovania sme ako prvé potrebovali naplniť „podvyživené“ počty žiakov v triedach. Bolo treba nastúpiť ozdravný proces optimalizácie s prijatím racionalizačných opatrení. Teda to, na čo sa naši ministri školstva chystajú v rámci siete škôl už mnohé roky.

Veľmi dôležitým krokom bolo nastavenie komunikácie s rodičmi. Potrebovali sme ich presvedčiť, že chceme pre ich deti budovať kvalitnú školu a zároveň ich povýšiť z klientov na našich partnerov. Dnes si vzájomne dôverujeme, čo nás spoločne posúva vpred.

Po týchto krokoch nastúpil veľmi rýchly modernizačný proces. Osobne som presvedčený, že len v kultivovanom a podnetnom prostredí môžu deti tvoriť a napredovať. Dnes na škole hádam nie je miesto, kde by nebolo čosi opravené, nové, moderné. Ten pocit, že sa na škole stále niečo deje a inovuje, je pre všetkých nesmierne motivujúci a inšpiratívny. Všetci chcú byť súčasťou tohto diania. Snažíme sa rozvíjať vo všetkých smeroch. Popri modernizácii bežných tried budujeme odborné učebne, zrekonštruovali sme telocvičňu, vybudovali veľkokapacitnú herňu pre ŠKD.

Potrpíme si aj na kultúru stravovania. Našou pýchou je supermoderná školská jedáleň, kde spolu s rodičmi organizujeme školské plesy. Nie je nám ľahostajné ani životné prostredie školy, kde si zakladáme na čistote, harmónii a vkusnej výsadbe. Je vidno, že deti si to veľmi vážia. Prostredie ich skutočne vychováva. Nezaznamenávame ničenie majetku školy, nevieme, čo sú krádeže.

Dobrá škola tiež nepodlieha trendom, ale snaží sa ich určovať. „Prevratnou“ myšlienkou bol nápad organizovať letný školský tábor, ktorý navštevuje približne 200 žiakov najmä z nižších ročníkov. Dnes túto aktivitu prebralo veľa škôl v Trenčianskom kraji. A to je dobre. Čiastočne to rieši „konflikt“, keď začnú letné prázdniny, ale rodičia musia chodiť do práce.

Túto „hrubú stavbu“ zastrešuje kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Ten je možný uskutočňovať len vďaka kvalitným a motivovaným pedagógom. Je mojou prvoradou úlohou vytvoriť kolegom také podmienky, aby mohli nerušene a tvorivo pracovať. Keď zamestnancom vytvoríte adekvátne podmienky, potom môžete mať na nich aj patričné nároky. Toto pravidlo potom posúvame aj na úroveň žiakov. Sme to práve my, pedagógovia, ktorí sme priamo zodpovední za vytvorenie podmienok pre našich žiakov. A zodpovednosť sa snažíme prenášať aj na žiakov samotných, aby pochopili, že vôľa učiť sa musí vychádzať z nich samých.

Nebudem klamať, že na našej škole pracujú len samí špičkoví pedagógovia. Je to ako všade. Sú tu nadpriemerní, priemerní, i tí slabší. Podobne je to aj so žiakmi. Celé umenie spočíva v tom, aby ste dokázali objaviť v každom jednotlivcovi niečo, čím by mohol byť pre svoje okolie užitočný. Túto stránku treba podporovať, a tak dodávať ľuďom patričné sebavedomie. Naopak, negatívne stránky eliminovať a potláčať. Ľudia vám to potom splatia lojalitou a dôverou.

Mgr. Andrej Kúdela,

riaditeľ ZŠ Gorazdova Bánovce nad Bebravou