Minister Gröhling: Vo štvrtok spustia formulár pre učiteľov, ktorí sa chcú očkovať

Vo štvrtok 11. februára sa spustí formulár pre učiteľov, ktorí sa chcú očkovať proti ochoreniu COVID-19. V stredu to potvrdil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

10. feb 2021 o 15:26 TASR

Poznamenal, že medzi učiteľmi budú zisťovať záujem, pretože celú databázu použiť nemôžu, keďže nie všetci sa budú chcieť dať očkovať. Gröhling tvrdí, že v rámci prvej fázy, keď je k dispozícii 40.000 vakcín, nedokážu zaočkovať všetkých, takže sa bude fázovať.

Poznamenal, že nevidí dôvod na vylúčenie učiteľov napríklad zo súkromných materských škôl či nesieťových škôl. "Musíme počkať v rámci jednotlivých skupín, ako budú prichádzať vakcíny," poznamenal.

"Tento prvý víkend budeme očkovať učiteľov v krajských mestách, potom nasledujúci víkend učiteľov, ktorí sú v okolitých mestách," povedal minister. Pripomenul, že teraz sa budú vakcínou od AstraZenecy očkovať len učitelia do 55 rokov.

Učitelia si vo formulári budú podľa slov ministra školstva musieť označiť, že sú učitelia. Následne bude rezort školstva verifikovať, že je to naozaj tak, a prihlásenému učiteľovi bude ponúknuté očkovacie centrum, ktoré je najbližšie k miestu jeho pôsobiska, spolu s termínom očkovania.

Minister nevie povedať, kedy sa podarí zaočkovať všetkých v školstve, ktorí budú mať o to záujem. Podľa interných diskusií, ktoré vedú s rezortom zdravotníctva, by to však chceli stihnúť do konca školského roka 2020/2021. Rovnako poznamenal, že v rezorte školstva pripravujú aj kampaň k očkovaniu.