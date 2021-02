Cez víkend začnú očkovať už aj učiteľov

Slovensko mení poradie očkovania jednotlivých skupín obyvateľstva.

9. feb 2021 o 18:52 SITA

BRATISLAVA. Slovensko mení poradie očkovania jednotlivých skupín obyvateľstva. Ako uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí, vyžiadal si to vývoj situácie. Od tejto soboty sa preto spúšťa očkovanie učiteľov a kritickej infraštruktúry. Zoznamy dodá v prvom prípade rezort školstva a pôjde o pedagógov, ktorí sa zúčastňujú prezenčnej výučby. Malo by ísť o asi 40 tis. učiteľov.

Očkovaní budú v jednotlivých krajských mestách, a to cez víkendy. Zoznamy pre kritickú infraštruktúry dodá rezort vnútra.

Perspektívne by sa v krajských mestách mali od marca zriadiť hromadné očkovacie centrá. Všetky podrobnosti budú vo vyhláške, ktorú Ministerstvo zdravotníctva SR zverejní pravdepodobne už v stredu. Následne by sa v piatej fáze mali očkovať osoby so závažnými ochoreniami bez ohľadu na vek a aj tí, ktorí sa o takéto osoby starajú.

Potom ľudia so stredne ťažkými chorobami a až následne by mali prísť na rad osoby nad 65 rokov. V prípade ľudí do 55 rokov sa budú očkovať očkovacou látkou AstraZeneca.



V očkovaní sme podľa ministra výrazným spôsobom zrýchlili. Slovensko má aktuálne lepšiu zaočkovanosť ako Nemecko, Fínsko či napríklad Rakúsko. Reálne by na Slovensko malo vo februári doraziť okolo 250 tis. dávok od firmy Pfizer, 210 tisíc od AstraZeneca a niekoľko desiatok tisíc od Moderny.