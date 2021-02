Pandémia komplikuje vydávanie rybárskych dokladov, Trenčania ich doručujú poštou

Mimoriadne opatrenia súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 komplikujú činnosť aj rybárskym organizáciám.

9. feb 2021 o 12:34 TASR

TRENČÍN. Mimoriadne opatrenia súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 komplikujú činnosť aj rybárskym organizáciám. Problémy majú s vydávaním rybárskych povolení na tento rok, školeniami nových členov i s termínmi členských schôdzí.

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) v Trenčíne je s viac ako 2400 členmi najväčšou na strednom Považí. Podľa predsedu Jozefa Lauša vzhľadom na mimoriadne opatrenia nevydávajú rybárske povolenia na tento rok v rybárskom dome, rybárom ich doručujú doporučenou poštou.

"Na mestskej konferencii v roku 2020 sme pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok zdôvodnili zvýšené náklady v kapitole poštovné ako poistku pre prípad pokračovania pandémie aj v roku 2021. Delegáti mestskej konferencie schválili zvýšenie členského príspevku o dve eurá na osobu na tento účel," uviedol Lauš s tým, že nepredpokladá spomalenie výdaja povolení po ich doručovaní poštou.

Vedenie trenčianskej rybárskej organizácie pre pandémiu odložilo na neurčito aj termíny členských schôdzí a mestskej konferencie (umožnila to Rada SRZ Žilina vo vestníku), ale aj školenie záujemcov o členstvo v rybárskom zväze, ktoré bývalo vo februári. O náhradnom termíne schôdzí a školení budú záujemcov informovať.

"Vstup do rybárskej organizácie je dobrovoľný a záujemca sa zaväzuje dodržiavať Stanovy SRZ. Myslím si, že do takejto záujmovej organizácie sa nevstupuje každý rok, takže aj oneskorenie v procese prijímania by mali záujemcovia v súvislosti s pandémiou pochopiť," doplnil predseda.