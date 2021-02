V manželstve sa túžime cítiť bezpečne

Už po siedmykrát sa v Trenčíne uskutoční Národný týždeň manželstva.

8. feb 2021

TRENČÍN. Národný týždeň manželstva je týždenná iniciatíva, ktorej cieľom je ocenenie, povzbudenie, upevnenie a rozvíjanie manželských vzťahov. Koná sa každoročne vo februári. Tento rok sa Národný týždeň manželstva uskutoční v Trenčíne už po siedmykrát.

Bezpečne v manželstve

Záštitu nad iniciatívou v roku 2021 v Trenčíne prevzalo Centrum pre rodinu. Nadviazalo na prácu dobrovoľníkov, ktorí zastrešovali túto aktivitu v minulosti.

V minulom ročníku sa do kampane zapojilo takmer 40 mladých dobrovoľníkov, ktorí rozdávali v centre mesta symbolické srdiečka s názvom Náš príbeh.

„V súčasnosti podobné možnosti nemáme a jedinou formou, ako sa verejnosť môže zapojiť do tejto iniciatívy je, že sa jej zúčastní a bude šíriť túto myšlienku ďalej,“ vysvetlila Mária Machová, koordinátorka Národného týždňa manželstva Trenčín.

V predošlých ročníkoch dobrovoľníci pre manželov vytvorili veľké množstvo podnetov.

„Či išlo o rôzne zaujímavé ponuky a akcie u miestnych partnerov, športové aktivity a kultúrne podujatia, alebo i hodnotné podujatia ako Manželské večery, Večer príbehov, Manželský kvíz,“ povedala Machová.

Súčasťou každého ročníka je aj obnova manželského súhlasu počas rodinnej svätej omše. Z dôvodu zlej pandemickej situácie sa tento rok budú všetky sprievodné aktivity odohrávať v online priestore. Ústrednou témou iniciatívy pre tento rok je heslo „Bezpečne v manželstve“.

„Celkom prirodzene a podvedome sa túžime cítiť bezpečne aj v manželstve. Už keď si pri sobáši sľubujeme ,neopustím ťa ani v šťastí, ani v nešťastí, ale budem ťa milovať, starať sa o teba a vážiť si ťa, ´ vyjadrujeme túto túžbu a tiež odhodlanie prispieť k tomu, aby to naše manželstvo bolo bezpečným miestom,“ upresnila Machová význam myšlienky.

Taktiež dodala, že niekedy nevedomky náš vzťah ohrozujeme kritikou, nespokojnosťou, egoizmom alebo ľahostajnosťou.

„Vtedy je dobré siahnuť po záchrannom kolese a to môže mať rôznu podobu. Môže to znamenať rozhodnúť sa byť vďačný za svojho partnera a všetko, čo pre mňa robí, premýšľať nad tým, čo by ho potešilo a urobiť to preňho. Niekedy to môže znamenať vedome sa rozhodnúť pestovať priateľstvo, inokedy uznať, že som to pokazil a požiadať o odpustenie,“ vysvetlila.

Podľa terapeuta je strata bezpečia vo vzťahu jeden z najhlavnejších pocitov, kedy manželia začnú uvažovať, že niečo nie je v poriadku, alebo kedy vyhľadajú pomoc.

„Partnerský vzťah je istým spôsobom delikátny medziľudský kontakt. Bezpečie je úplne na prvom mieste. Pocit, že sa necítime vo vzťahu bezpečne, by mal byť pre nás okamžitým signálom, že sa niečo deje,“ vysvetlil Tomáš Divéky, psychoterapeut a klinický psychológ.

Ako upresnil, partnerský vzťah je vo svojej podstate risk, pri ktorom odovzdávame svoju celú intimitu druhému človeku. „Neviem si predstaviť väčšiu potrebu bezpečia ako v partnerskom vzťahu,“ uzavrel.

Problémom je zlá komunikácia

Najčastejšou príčinou, kvôli ktorej páry navštevujú manželskú poradňu, je problém vo vzájomnej komunikácii a neporozumení jeden druhému.

Pri neporozumení sa stáva, že pre partnerov je problematické akceptovať potreby alebo túžby toho druhého.

„Partneri si buď vytvoria nekonštruktívne vzorce komunikácie, kedy akýkoľvek