FOTO: V Trenčíne odštartovalo plošné očkovanie, na miesto prišiel i minister zdravotníctva

Vakcína je jediný možný nástroj boja proti covidu, odkazujú zaočkovaní seniori. Strach z vakcíny nemajú.

6. feb 2021 o 14:55 Erik Stopka

TRENČÍN. V priestoroch Mestskej športovej haly v Trenčíne v sobotu odštartovala plošná vakcinácia obyvateľov Trenčianskeho kraja nad 75 rokov. Za prvé 4,5 hodiny zdravotníci zaočkovali 670 ľudí.

Priebeh bol od prvých minút plynulý a pokojný. Podľa riaditeľa trenčianskej fakultnej nemocnice by zdravotníci dokázali denne zaočkovať aj dvojnásobne vyšší počet ľudí, ako vyčlenených 1 500. Limitom je však stále nedostatok vakcín na trhu. Očkovanie proti Covid-19 bude na rovnakom mieste pokračovať aj počas nasledujúcej soboty.

Seniori sa vakcíny neboja

Vakcinácia v športovej hale odštartovala o 7.30 hod., k dispozícii bolo desať očkovacích miest so 70 zdravotníkmi z Fakultnej nemocnice Trenčín (FN TN).

Seniori z vakcíny strach nemali. Oslovení dôchodcovia sa zhodli, že očkovanie je jediným riešením, ako je možné dostať sa z pandémie bez ujmy na zdraví.

„Robím to pre svoje zdravie, ako aj pre zdravie svojich blízkych. Obavy som nemal, nevidím v tom žiaden problém, veď to prežili už milióny ľudí. Vakcinácia je jediné riešenie, ktoré môže pomôcť,“ myslí si 77-ročný Jozef z Trenčianskych Stankoviec.

Valéria pricestovala za vakcínou do Trenčína z obce Horné Srnie. Obavy nemala. „Myslím, že vakcína mi pomôže, ako aj keď sa očkuje proti chrípke. Z očkovania obavy nemám, ja to neriešim,“ pousmiala sa.

Podľa daľšej oslovenej, tentokrát Novodubničanky Márie, musí každý normálne zmýšľajúci človek priznať, že očkovanie je jediným riešením proti covidu.

„Čo sa týka obáv, aj sa mi niečo v hlave premlelo, ale sa to ukľudnilo, veď chodia ostatní, idem aj ja,“ odpovedala na otázku, či nemala pred vakcináciou strach. Seniorka zároveň pripustila, že sociálna izolácia dopadá tvrdo i na staršiu vrstvu obyvateľstva. „Je to skutočne veľké obmedzenie človeka, ktorý je naučený robiť rôzne aktivity. Všetko sa zrušilo a človek musí sedieť doma. Chvíľami si človek uvedomuje, aký je obmedzený, no zároveň si povie – musím, nedá sa nič robiť, treba chrániť seba i ostatných,“ skonštatovala.

Očkovanie bolo rýchle

Podobne ako ostatní v sobotu zaočkovaní, musela sa i pani Mária prihlásiť na vakcináciu cez webovú stránku korona.gov.sk.

„Na sobotu sme vytvorili viac ako 1 500 miest s tým, že každý dostal presný čas, na kedy sa má na dané miesto dostaviť. Je možné pripraviť si anamnestický dotazník doma alebo na mieste. Po príchode do haly je administratívnym pracovníkom určené miesto, kam sa má dať dotyčný zaočkovať,“ priblížil postup vakcinácie v športovej hale riaditeľ FN TN Tomáš Janík.

Zaočkovaných ľudí následne na 15 minút presunú na miesto, kde počkajú, či sa u nich nevyskytne nejaká zo zdravotných kontraindikácií. V prípade, že sa cítia dobre, budovu opustia, najčastejšie v sprievode rodinného príslušníka.

Prvú polovicu dňa zhodnotil riaditeľ na výbornú. „Priechodnosť je veľmi vysoká, je to bez zdržania a mám dojem, že by sme vedeli zaočkovať aj dvojnásobný počet ľudí počas jedného dňa,“ skonštatoval Janík s tým, že v priestoroch vakcinačného centra v areáli nemocnice prebieha v týchto dňoch preočkovanie ľudí, ktorí tu začiatkom januára dostali prvú vakcínu.

„V priebehu januára a začiatku februára sme v nemocnici zaočkovali viac ako 10 800 pacientov s tým, že organizujeme aj mobilné vakcinačné tímy, ktoré chodia napríklad do domovov sociálnych služieb,“ doplnil riaditeľ.

Trenčín môže byť vzorom pre ďalšie mestá

Priebeh prvého dňa plošného očkovania v Trenčíne si na vlastné oči prišiel pozrieť aj minister zdravotníctva Marek Krajčí. Ako skonštatoval, ide o ukážku toho, ako bude v budúcnosti možné naraz zaočkovať veľký počet ľudí. Podmienkou je len dostatok vakcín.

„Cieľom ministerstva zdravotníctva je všetky vakcíny, ktoré prídu na Slovensko, čo najskôr zaočkovať tak, aby sme mali istotu aj druhej dávky. Včerajším dňom (5. február, pozn. r.) sme už vyočkovali všetky dávky, ktoré prišli do krajiny v decembri a januári. Február začíname vo vysokom očkovacom tempe, budúci týždeň by sme radi zaočkovali 75-tisíc ľudí,“ prezradil odvážne plány šéf rezortu. Jedným dychom zároveň skonštatoval, že vzhľadom na nedostatok vakcín je 75-tisíc ľudí týždenne stropom, ktorý dokáže štát pokryť.

Pilotné hromadné očkovanie v Trenčíne môže byť vzorom pre ďalšie samosprávy.

„Tento model je funkčný, funguje aj v iných krajinách. Dôvodom, prečo sa tak nedialo doteraz je fakt, že sme chceli vytvoriť kvalitné vakcinačné centrá v nemocniciach a už spomínaný nedostatok vakcín. Slovensko je pripravené i na takúto možnosť, potrebujeme mať ale dostatočné zásoby, aby sa tento spôsob vakcinácie dokázal realizovať, bol efektívny a dobrý,“ poznamenal Marek Krajčí.

Očkovať budú aj v sobotu

Na sobotňajšie očkovanie plánuje nemocnica v spolupráci s mestom Trenčín nadviazať už v sobotu 13. februára. Kapacita by mala byť podľa doterajších informácií rovnaká.

„Týchto ľudí následne plánujeme preočkovať 6. a 13. marca v priestoroch športovej haly. Pokiaľ sa nám pilotný projekt ukáže ako logistický a materiálno-technicky za schopný a zvládnuteľný, je možné po komunikácií so zriaďovateľom navýšiť takéto dni aj do budúcnosti,“ dodal riaditeľ trenčianskej fakultnej nemocnice.