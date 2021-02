Od pondelka začne platiť COVID automat, negatívny test bude potrebný až od stredy

Šéf rezortu zdravotníctva zároveň uviedol, že v okresoch, ktoré sú v čiernej fáze, sa školy neotvoria.

5. feb 2021 o 22:51 TASR

BRATISLAVA. Od pondelka 8. februára začne platiť na Slovensku COVID automat. Po piatkovom on-line rokovaní vlády to na tlačovej konferencii vyhlásil predseda vlády Igor Matovič (OĽANO). Vládny kabinet zároveň prijal uznesenie, ktorým sa má od pondelka zásadne zmeniť prístup k riadeniu rôznych protipandemických opatrení.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) informoval, že potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19, ktoré nie je staršie ako sedem dní, sa na Slovensku nebude vyžadovať od pondelka (8. 2.), ale až od stredy (10. 2.).

"Ak bude nejaký región v lepšej fáze, periodicita testovania nemusí byť každých sedem dní, ale každých 14 či 21 dní," oznámil. Ak niekto cestuje do zamestnania MHD, regionálnym autobusom či vlakom, bude sa musieť testovať každých sedem dní.

"Platí to pre celé územie SR, čiže aj pre okresy s lepšou epidemiologickou situáciou," poznamenal Krajčí. Šéf rezortu zdravotníctva zároveň uviedol, že v okresoch, ktoré sú v čiernej fáze, sa školy neotvoria. "Regionálne úrady verejného zdravotníctva v takýchto okresoch zakážu výučbu na školách," povedal minister.

V bordových regiónoch má regionálny hygienik zhodnotiť, či je situácia vhodná, aby deti nastúpili do školy. Krajčí poznamenal, že rodičia sa môžu zároveň slobodne rozhodnúť, či svoje dieťa dajú do školy alebo bude pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

Vláda sa na svojom piatkovom rokovaní zhodla na tom, že po novom nebude potrebné potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 na cestu do prírody v rámci okresu. Povolené budú aj cesty do prírody aj do iných okresov, avšak tu sa už budú musieť vedieť ľudia preukázať testom s negatívnym výsledkom.

Krajčí víta, že COVID automat bude taký, ako ho odporučili epidemiológovia. Na Slovensku podľa jeho slov budú viac-menej platiť také opatrenie ako v posledných dňoch. "Sme v čiernej zóne.

S výnimkou prírody nedochádza k uvoľneniam," skonštatoval minister.

Medzi takzvané čierne okresy na Slovensku aktuálne patrí Partizánske, Šaľa, Zlaté Moravce, Revúca, Rožňava, Bánovce nad Bebravou, Hlohovec, Trnava a Žiar nad Hronom.