Nezamestnanosť v Trenčianskom okrese vzrástla dvojnásobne.

Pracovné ponuky Trenčanom nesedia. Zamestnávatelia vravia, že ľuďom chýba prax a skúsenosti.

3. feb 2021 o 12:45 Maroš Buchel

TRENČÍN. Pandémia pripravila mnoho ľudí o prácu. Zatiaľ čo v predošlých dvoch rokoch miera nezamestnanosti v okrese Trenčín nepresiahla dve percentá, koncom minulého roka toto číslo narástlo na skoro päť percent.

Ľudia sa sťažujú na nevyhovujúce pracovné ponuky, zamestnávateľom u záujemcov chýba prax a skúsenosti.

Chýba im prax

Viacero ľudí v kraji má momentálne problém nájsť si zamestnanie.

„Je problém nájsť si prácu. Rada by som pracovala v administratíve,“ povedala Lucia. Podobne sú na tom aj iní respondenti našej ankety. „Veru, najhoršie v tejto situácii je si nájsť prácu,“ potvrdila Michaela. Niektorí majú pocit, že aktuálna ponuka práce im nevyhovuje.

„Zavreté obchody nikoho nehľadajú a hľadajú samých manažérov lídrov a podobne, nič pre normálneho človeka,“ napísala Karin.

Zlá pandemická situácia komplikuje aj chod niektorých podnikov.„Spôsobila u nás výpadok, pretože jeden zamestnanec mal ťažký priebeh covidu, strávil v nemocnici nejaký čas, išlo o ťažký prípad,“ povedal Milan Buchel, majiteľ obchodu v Bánovciach nad Bebravou.

Zamestnanec pre zlý zdravotný stav už viac ako mesiac nebol v práci a nemôže ju vykonávať ani z domu. „Máme teda výpadok zamestnanca na kľúčovej pozícii a hľadáme náhradu, ktorá sa hľadá ťažko,“ dodal.

Na pracovnú ponuku sa doposiaľ ozvalo niekoľko záujemcov.

„Väčšina záujemcov, ktorí sa ozvali na inzerát, sú mladí ľudia, študenti stredných a vysokých škôl s potrebným zameraním, no my potrebujeme hlavne nejakú prax alebo skúsenosti s tým, ako to funguje v takej firme ako sme my,“ vysvetlil majiteľ. Podľa jeho slov nie je v dneš-nej dobe jednoduché nájsť ľudí, ktorí v sebe spájajú nutnú prax a skúsenosti.

„Sme maloobchod, prichádzame do kontaktu so zákazníkmi, máme aj určité povinnosti voči dodávateľom. Musí tam byť určitá znalosť toho tovaru, ktorý predávame,“ uzavrel Buchel.

Rast nezamestnanosti

Okres Trenčín bol ešte v marci minulého roku štatistický hodnotený ako okres s najnižšou mierou nezamestnanosti v Slovenskej republike.

V priebehu roka sa táto situácia však zmenila a miera nezamestnanosti v okrese Trenčín sa zdvihla skoro dvojnásobne. Dôvodom je pandémia.

„Zhoršujúca sa pandemická situácia sa podpísala aj na zvyšujúcej sa miere nezamestnanosti, ktorá k 31. 12. 2020 bola 4,25 percenta za okres Trenčín a 3,96 percenta za okres Ilava,“ povedal Boris Ilkyw, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne.

Podľa jeho slov koronavírus negatívne zasiahol všetky pracovné odvetvia.

„Týka sa to reštaurácií, kaderníctiev, cestovného ruchu, výrobnej sféry v oblasti strojárstva a tiež automobilového priemyslu, na ktorý sú niektoré podniky v našich regiónoch naviazané,“ spresnil.

Zvýšený záujem ľudí o novú prácu v Trenčianskom kraji zaznamenal aj najväčší pracovný portál na Slovensku. Podľa slov Nikol Richterovej, hovorkyne profesia.sk, sledujú tento trend v januári každý rok.

„Počty uchádzačov sú vyššie, čo je zrejme spôsobené aj tým, že ľudia si hľadanie