Diaľničný privádzač chce mesto prepojiť na Záblatie a Zlatovce

Celý proces je však ešte len na začiatku a od možnej realizácie nás delia roky.

4. feb 2021 o 5:10 Erik Stopka

TRENČÍN. Trenčianski mestskí poslanci odklepli 50-tisíc eur na projektovú dokumentáciu dopravného prepojenia svojich mestských častí s diaľničným privádzačom.

Obyvateľom Záblatia a Zlatoviec by sa stavebnými úpravami skrátila cesta na diaľnicu, stavba by od vysokej vyťaženosti odbremenila aj cestu I. triedy či kruhový objazd pri PTA. Mimoúrovňovú križovatku by obyvatelia dotknutých mestských častí uvítali.

Križovatka by odbremenila vyťaženú cestu prvej triedy

Mesto považuje výstavbu prepojenia za jednu z priorít dopravy na svojom území na najbližších zhruba desať rokov. Poslanci preto v rozpočte na tento rok vyčlenili 50-tisíc eur na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude pomysleným základným kameňom ďalších plánov a úvah.

„V praxi by malo ísť o rozšírenie diaľničnej križovatky Trenčín-Západ a pripojenie diaľničného privádzača na oblasť Záblatia a Zlatoviec,“ priblížil vedúci útvaru mobility mesta Trenčín Róbert Hartmann. Rozšírenie križovatky a vybudovanie