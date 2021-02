V Trenčíne v utorok otvoria piate odberné miesto na antigénové testovanie

V Trenčíne otvoria v utorok piate odberové miesto na antigénové testovanie. Vznikne na Opatovskej ulici na sídlisku Sihoť a testovať sa v ňom bude dať aj v sobotu.

2. feb 2021 o 11:38 TASR

Ako informovala hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová, nové odberové miesto bude pre verejnosť otvorené v pondelok až v piatok od 12.00 h do 20.00 h, v sobotu od 8.00 h do 16.00 h. V tomto týždni otestujú každého aj bez objednávky. Ak odberové miesto zaradia do elektronického systému, bude sa dať objednať vopred cez internet na stránke www.korona.gov.sk. V tom prípade však už budú testovať len objednaných ľudí.

"V našom meste budú v tomto týždni, respektíve začiatkom budúceho týždňa, otvorené aj ďalšie mobilné odberné miesta, všetky na antigénové testovanie. Každé z nich bude mať dennú kapacitu na otestovanie približne 250 ľudí," doplnila hovorkyňa s tým, že o čase otvorenia odberových miest bude radnica informovať.