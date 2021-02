Osvetová kampaň Suchý Február bojuje proti zvýšenej konzumácii alkoholu

Výzva, ktorá svoju púť začala v Trenčíne, napomáha ľuďom prísť k uvedomeniu si toho, akú rolu zohráva v ich živote alkohol.

1. feb 2021

TRENČÍN. Už po tretí- krát sa počas februára uskutoční preventívne osvetová kampaň Suchý február. Výzva, ktorá svoju púť začala v Trenčíne, napomáha ľuďom prísť k uvedomeniu si toho, akú rolu zohráva v ich živote alkohol.

Podľa terapeuta mesiac bez alkoholu napomáha k zmierneniu apetítu a môže byť úspešným prvým krokom k liečbe závislosti.

Motivácia k pozitívnej zmene

Výzva Február na sucho bola v Trenčíne posledné dva roky organizovaná len na lokálnej úrovni. Tento rok dostala nový názov „Suchý február“, pretože organizátori nadviazali spoluprácu s českou neziskovou organizáciou Suchej únor.

Podstata výzvy však zostáva nezmenená. „Podstatou je vydržať jeden mesiac bez alkoholu a overiť si svoj vzťah k alkoholu. Pre tento rok ide o česko-slo-venskú spoluprácu,“ vysvetlila Klára Dzuríková, organizátorka výzvy na Slovensku.

Ako upresnila, nadviazaním spolupráce s českou iniciatívou sa im rozšírili nové možnosti šírenia osvety.

„Táto spolupráca pre nás znamená nové možnosti, hlavne možnosť rozšíriť kampaň po celom Slovensku a motivovať čo najviac ľudí k pozitívnej zmene,“ povedala. Pri tejto príležitosti vychádza Suchá kniha alkoholového poznania, ktorú dostane každý registrovaný účastník výzvy.

Riešia problémy s alkoholom

V minulých rokoch členovia iniciatívy organizovali v rámci výzvy rôzne prednášky pre účastníkov.

Tento rok vzhľadom na pandemickú situáciu bude komunikácia so zúčastnenými hlavne prostredníctvom sociálnych sieti.

„Koronakríza so sebou priniesla okrem iného aj zvýšenie spotreby alkoholu. O to viac je potrebné na problematiku alkoholizmu upozorňovať, aj keď v sťažených podmienkach,“ povedala Dzuríková.

Na Slovensku aktuálne nemáme špecifické dáta, ktoré by hovorili o tom, ako veľmi alebo či vôbec sa zvýšila konzumácia alkoholu počas pandémie. Napriek tomu s touto informáciou súhlasí psychoterapeut Tomáš Divéky, ktorý sa taktiež podieľa na iniciatíve Suchý február.

„Z môjho pohľadu sa zvýšila, pretože mnohí ľudia boli a stále sú vystavení problémom, s ktorými sa nemusia vedieť dobre vysporiadať,“ spresnil. Podľa jeho slov mnoho ľudí prišlo o prácu, zostalo doma a pitím alkoholu sa snažia s touto situáciou vyrovnať.

„Osobne si nemyslím, že by takéto správanie viedlo k rozvoju závislosti, skôr sa obávam, že nejaké percento obyvateľstva sa mohlo prepracovať od bežnej konzumácie k rizikovejšiemu pitiu,“ povedal Divéky.

Zdôraznil, že veľmi ohrozené sú v tejto dobe najmä skupiny osamelých ľudí, ktorí sa nemôžu stretávať v rámci lockdownov prakticky s nikým.

„Prestížny medicínsky časopis Lancet uvádza v jednej štúdii, že konzumácia alkoholu sa zvýšila aj u ľudí, ktorí ochoreli na covid-19, pričom autori štúdie upozorňujú, že konzumácia alkoholu počas karantény môže vážne ohroziť priebeh ochorenia, zhoršiť príznaky a celkovo spomaliť liečbu,“ dodal.

Na druhej strane, psychoterapeut spomenul aj prípady, keď lockdown niektorým pacientom pomohol v abstinencii. „Volalo mi viacero ľudí, ktorí sa liečili na našej klinike zo závislosti, že sa im aj v týchto ťažkých časoch darí úplne abstinovať. To sú pre mňa veľmi potešujúce správy,“ uzavrel.

Prvý krok k liečbe

Z výsledkov minuloročného prieskumu Suchého februáru v Čechách vyplynulo, že až 53 percent účastníkov po mesiaci bez alkoholu zmiernilo svoje pitie. Podobné čísla zaznamenala iniciatíva aj na Slovensku.

„My máme podobné výsledky, aj keď zatiaľ na malej vzorke populácie. Zásadným poslaním výzvy je zistiť, či alkohol ovláda nás alebo my ovládame alkohol,“ povedala Dzuríková.