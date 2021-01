Stavjaňa ma krotil, no musel som Říhu zbiť, spomína po rokoch búrlivák Hanzal

Bol posledným kapitánom Dukly Trenčín, ktorý mal tú česť zodvihnúť nad hlavou majstrovskú trofej. O štyri roky neskôr naštartoval Trenčanov k obratu proti Martinu z 0:3 na 4:3, keď urobil poriadky s Lukášom Říhom. Neskôr ako tréner juniorky vyhral štyri tituly za šesť sezón. Dnes sa 46-ročný Marcel Hanzal venuje kamenárstvu.

30. jan 2021 o 19:01 Martin Jurčo

TRENČÍN. „Ale prosím vás, to si na mňa ešte niekto spomenie? Veď to už je dávno,“ zneli prvé slová hokejového búrliváka Marcela Hanzala pri otázke, či by bol ochotný poskytnúť rozhovor pre MY Trenčianske noviny.

Napokon sa po menších zmenách uskutočnil s niekoľkodňovým oneskorením, no stál za to.

Z hokejového diania ste sa v aktuálnej sezóne vytratili. Po šiestich famóznych sezónach s juniorkou ste sa rozhodli nepokračovať ďalej. Prečo?

Úlohu zohralo viacero faktorov. Nechcem sa v tom príliš veľmi pitvať. Veľa urobila pandémia koronavírusu. Aj finančné podmienky neboli aktuálne ideálne. Potreboval som stabilnejší príjem a aj si troška oddýchnuť od hokeja.

Takže sa k trénovaniu ešte vrátite?

Súčasnému stavu hovorím pauza. Budúci ročník, alebo ten nasledujúci, by som sa do hokejového kolotoča mohol vrátiť. Keď pominú problémy s koronou a hokejové prostredie sa ustáli.

Duklu sledujete pozorne?

Samozrejme. Bývam kúsok od zimného štadióna. Teší ma, že sa jej začalo dariť a v tabuľke sa posúva vyššie. V kontakte som s Michalom Kobezdom, mojim parťákom pri juniorke. Mrzí ma, že chlapci momentálne nehrávajú, čo je pre nich veľká škoda.

Čo vás momentálne živí?

Venujem sa kamenárskym prácam. Po nebohom otcovi mi zostala dielňa.

Najdlhšiu časť kariéry ste strávili v Dukle Trenčín. Zostala srdcovou záležitosťou?