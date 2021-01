Tibor Vitek sa postavil legendárnemu Walterovi. Ivan Hlinka iba nechápavo krútil hlavou

Miestnosť ľadárov bola malým Švajčiarskom, kde si boli všetci rovní a mali dvere otvorené. Kraľoval jej Tibor Vitek. Človek, ktorý život spojil s Duklou Trenčín. 84-ročný mladík, pre ktorého je zimný štadión druhým domovom do dnes.

28. jan 2021 o 15:07 Martin Jurčo

TRENČÍN. Na dohodnutý rozhovor na zimnom štadióne prišiel skôr ako my. Sedel v zasadačke za kuchynkou v družnom rozhovore s vedúcim mužstva Jozefom Haščákom a otcom Branka Radivojeviča Matijom.

S Duklou zostal úzko spätý aj po tom, čo už nedohliada na kvalitu ľadu a nešoféruje rolbu. Na sebe mal oblečené tričko s logom klubu a na hlave šiltovku. Za desaťročia vynechal minimum zápasov. Keby sa dalo, aj teraz by sledoval priamo na štadióne ako sa chlapcom darí.

Oficiálne sa stal ľadárom v roku 1972 a skončil približne pred desiatimi rokmi. Aj to nie celkom dobrovoľne, ale kompetentní už uznali, že treba na jeho pozíciu mladšiu krv.

„Aj mi to bolo ľúto. Ja by som ešte zostal. Vládal som,“ rozhovoril sa dnes 84-ročný chlapík, ktorému by jeho entuziazmus a charizmu mohli závidieť oveľa mladší ľudia.

Zrazu sa zahľadí cez dvere na chodbu. „Miško ahoj,“ do miestnosti vkročí masér Michal Malina. Podá mu ruku a uháňa preč, aby nerušil rozhovor.

„Stále tu poznám všetkých. Keď som tu začal motávať, väčšina z nich bola ešte v tatkovom klíne,“ zarehoce sa dobráckym úsmevom.

Namiesto kostola na ihrisko