Začala sa rekonštrukcia bývalého trenčianskeho kina Hviezda

Trenčianska radnica sa pustila do generálnej rekonštrukcie osemdesiatročného areálu bývalého kina Hviezda.

28. jan 2021 o 9:22 SITA

TRENČÍN. Trenčianska radnica sa pustila do generálnej rekonštrukcie osemdesiatročného areálu bývalého kina Hviezda. Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, mesto na vybudovanie Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda získalo nenávratný finančný príspevok (NFP) z Európskej únie. Celková hodnota stavebných prác dosahuje 3 120 000 eur.

Budovu, ktorá je od roku 2009 národnou kultúrnou pamiatkou, rekonštruuje z pozície víťaza verejného obstarávania žilinská akciová spoločnosť SOAR sk. Do súťaže sa prihlásili štyria záujemcovia s ponukami od 3,12 do 3,23 milióna eur, víťazná firma ponúkla cenu najnižšiu. Stavebné práce by mala v zmysle zmluvy ukončiť do 20 mesiacov od prevzatia staveniska.

Podľa autorov projektu je najdôležitejšie vyriešiť zlý technický stav konštrukcií budovy.

„Hlavnou priestorovou náplňou centra budú dve multifunkčné sály so sociálnym, hygienickým a skladovým zázemím, klubový a výstavný priestor, kreatívne a ateliérové miestnosti s prevádzkovým zázemím. Budova bude bezbariérovo prístupná cez bočný vstup, výťahom sa prepoja všetky štyri podlažia," priblížila zámer rekonštrukcie Ságová.



Vo výzve ministerstva kultúry zameranej na mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch bolo alokovaných 88 miliónov eur. V rámci výzvy bolo predložených 15 žiadostí, v prvej fáze boli podporené projekty v Trenčíne, Trnave, Košiciach a Banskej Bystrici.