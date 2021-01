Fuksu svrbia ruky. Rukavice zvesil z klinca. Čakajú ho nové výzvy

Rukavice už zavesil na klinec, ale ruky ho natoľko svrbeli, že ich zvesil. Skúsený gólman Miroslav Fuksa posilní ambiciózne mužstvo zo šiestej ligy.

28. jan 2021 o 8:30 Martin Jurčo

TRENČÍN/ZAMAROVCE. V prvej polovici jesennej časti patril medzi opory nekorunovaného kráľa jesennej časti VI. ligy zo Zamaroviec. Následne sa zranil a v bráne sa darilo Dominikovi Huňovi.

Napísali sme

Napísali sme Futbalisti stále čakajú. Pohľad na dohranie jarnej časti je rozpačitý Čítajte

„Tréner mi povedal, že keď sa dám zdravotne do poriadku, vrátim sa medzi žrde. Keď som sa doliečil, už som sa dozvedel informáciu o tom, že sa budeme striedať. Mám svoje roky a takéto veci už robiť nemusím,“ povedal nám Miroslav Fuksa a pokračoval: „Vysvetlím vám, čo som tým myslel. Mám už svoje roky, obetujem veľa času na tréningy, nedele na zápasy. Ak by som mal vysedávať na lavičke, tak to môžem byť aj doma. Preto som sa rozhodol v Zamarovciach skončiť.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme