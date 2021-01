Mesto Myjava žiada ministerstvo o stanovisko k otvoreniu škôl

Mesto Myjava adresovalo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR list vo veci žiadosti o stanovisko k plánovanému otvoreniu škôl od 1. februára.

27. jan 2021 o 12:32 TASR

Mesto v žiadosti o stanovisko a určenie podmienok na otvorenie škôl a školských zariadení poukazuje na dlhodobo klesajúce percento pozitivity, ktoré zaznamenáva. "Podľa priebežných výsledkov skríningu by mal okres Myjava figurovať v lepšej polovici testovaných okresov na Slovensku. Z dôvodu nízkeho počtu pozitívnych prípadov žiada mesto o otvorenie jednotlivých stupňov základných škôl a stredných škôl," uviedol hovorca.

Od 1. februára je v pláne otvorenie prvého stupňa Základných škôl (ZŠ) a deviatych ročníkov, takisto maturitných ročníkov stredných škôl, špeciálnej školy a pokračovanie prevádzok materských škôl. "V piatok 29. januára by mali byť pretestovaní všetci zamestnanci škôl a žiaci nad desať rokov a študenti. Po plánovanom otvorení budú v školách zavedené prísne hygienické opatrenia a každý týždeň by sa uskutočnilo pretestovanie," informoval hovorca.

Ako doplnil, v prípade zhoršujúcej sa situácie by školy boli pripravené flexibilne zaviesť dištančné vzdelávanie. Ďalšou etapou postupného návratu do bežného školského života by bol 8. február, keď by sa obnovilo vyučovanie Základnej umeleckej školy (ZUŠ) individuálnou formou a školy by sa sprístupnili aj ostatným žiakom a študentom.

Otvorené by boli aj športoviská s podmienkou pre každého preukázať sa testom nie starším ako 72 hodín. "Mesto je pripravené urobiť všetko čo je v jeho silách a možnostiach, aby sa deti mohli vrátiť do škôl. Obnovenie výučby žiakov a študentov v Myjave je absolútnou prioritou," doplnil primátor Myjavy Pavel Halabrín.