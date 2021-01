Ak by chcel odísť LaCouvee v rámci Európy, nepustíme ho. Šanca na NHL je iná vec, hovorí Radivojevič

V domácom stretnutí proti Zvolenu po predčasnom zapískaní hlavného rozhodcu vyskočil na mantinel a adresoval Vladimírovi Baluškovi pár štipľavých slov. Rozprávali sme sa s asistentom trénera a športovým manažérom Dukly Trenčín Brankom Radivojevičom.

27. jan 2021 o 9:10 Martin Jurčo

V priebehu troch stretnutí sa proti Dukle rozhodcovia dvakrát upískli, čo vás stálo tri body do tabuľky. Ako sa na situáciu pozeráte s odstupom času?

Vyprchali emócie, upokojil som sa. Sme ľudia a robíme chyby. Bohužiaľ, stalo sa to v priebehu troch duelov. Trošku nám „buchli sadze“. Určite si nemyslím, že to rozhodcovia urobili schválne.

Cením si prístup Vlada Balušu, ktorý si priznal, že chyboval.

Prehnané emócie nám body nevrátia. Máme pred sebou ešte viac ako pätnásť stretnutí, v ktorých môžeme získať veľa bodov. Máme kedy nahradiť tie tri a dostať sa v tabuľke, kam chceme.

A čo pán rozhodca zo zápasu v Bratislave?

Ten nič. Asi vedel, že sa upískol, ale bol ticho.

V domácom zápase proti Zvolenu ste v návale emócií vyskočili až na mantinel.

Bola vo mne veľká energia. Každý bod je pre nás dobrý. Zvýšili by sme na priebežných 3:1 v závere druhej tretiny. Verím, že ten duel by sme dotiahli do víťazného konca.

Musím sa viac krotiť. Chyby sa dejú, či už v našom systéme, alebo aj u rozhodcov. Treba to rešpektovať a veriť, že sa v budúcnosti budú podobné omyly stávať čo najmenej.

Vždy ste patrili medzi emotívnych hráčov. Nahromadené emócie však už na ľade nevykorčuľujete a pri mantineli nevyventilujete. Čo s tým?

Treba mi krotiť emócie. Uvedomujem si, že môžem ovplyvniť a rozrušiť celý mančaft. Viac potrebujem veci brať s nadhľadom.

Spomínate si na momenty z minulosti, kedy ste si povedali, že toto bolo z mojej strany už cez čiaru?

Vždy som hral na emóciách. Pri hráčoch je to cenené. Ako tréner však potrebujem byť pokojnejší. Keď si spätne spomeniem na koučov, tí dobrí vždy dokázali udržať nervy na uzde a brali skutočnosti na ľade s nadhľadom. Snažili sa svojim prístupom upokojiť mužstvo. Nedávali najavo zlosť, ktorá nimi lomcovala.

A aký je Ján Pardavý?