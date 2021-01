FOTO: Počas soboty sa prišlo otestovať 14 868 obyvateľov Trenčína.

Z celkového počtu je 45 pozitívnych osôb.

23. jan 2021 o 21:14 (tn)

Súvisiaci článok FOTO: Ľudia a dobrovoľníci nosia personálu na odberných miestach občerstvenie Čítajte

TRENČÍN. Počas soboty (23. 1.) sa prišlo do 36 odberných miest, ktoré zriadilo mesto Trenčín, otestovať 14 868 ľudí. Z nich 45 dostali certifikát s pozitívnym výsledkom antigénového testu, v percentuálnom vyjadrení ide o 0,30 %. Informovala o tom Erika Ságová, hovorkyňa mesta. Testovanie pokračuje zajtra v tých istých odberných miestach v rovnakom čase, teda od 8.00 do 20.00 h s posledným odberom o 19.30 h a s prestávkami od 12.00 do 12.45 a od 17.00 do 17.45 h.