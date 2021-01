FOTO: Ľudia a dobrovoľníci nosia personálu na odberných miestach občerstvenie

V rámci skríningu zatiaľ otestovali 8205 osôb, z toho zaznamenali 30 pozitívnych

23. jan 2021 o 16:31 Maroš Buchel

TRENČÍN. Mesto Trenčín dnes v rámci celoplošného skríningového testovania otvorilo na svojom území 36 odberných miest. Vedenie mesta informovalo, že do 14. hodiny bolo na týchto miestach otestovaných 8 205 ľudí. Z tohto počtu bolo zaznamenaných 30 pozitívnych výsledkov.

Pokojný priebeh

Testovanie dnes pokračuje do 20. hodiny. Zajtra sa bude pokračovať na rovnakých testovacích miestach tiež od ôsmej do 20. hodiny. „Priebeh testovania je pokojný a plynulý,“ informovala Erika Ságová, hovorkyňa mesta. Rovnaký názor má aj kapitán Jozef Boleček, ktorý pôsobí na odbernom mieste v Opatovciach.

„Ide to úplne hladko, snažíme sa to rýchlo odfiltrovať, aby ľudia nečakali na daždi,“ povedal. Podľa jeho slov je o testovanie záujem. „K terajšiemu času prišlo nejakých 220 ľudí,“ upresnil. Na odbernom mieste, ktoré je zriadené v Základnej škole Dlhé Hony, otestovali do 10. hodiny približne 70 ľudí.

„Zatiaľ sú všetci negatívni. Sme radi,“ povedala zdravotníčka Magdaléna, ktorá sa na plošnom testovaní podieľa už šiesty krát. Na názor sme sa pýtali aj osôb, ktoré sa prišli otestovať.

„Ja žijem sám, ale prišiel som kvôli sebe, aby som mal istotu,“ povedal Milan. Z toho istého dôvodu sa prišla otestovať aj Zuzana s manželom. „Prišli sme, aby sme mali istotu, aby sme vedeli, či sme chorí. Je možné že by sme prišli aj keby nebolo celoplošné testovanie,“ upresnila.

Priniesli im občerstvenie

Odberné tímy nemajú mnohokrát pri práci možnosť alebo čas si zabezpečiť stravu. Ako sa vyjadril Martin, ktorý pomáhal na odbernom mieste v Opatovciach, často sa stane, že im ľudia alebo dobrovoľníci jedlo prinesú.

„Tak rozhodne je to príjemné, stáva sa nám to pravidelne na týchto odberoch, aj občania nám nosia nejaké občerstvenie. Aj keď sú vyčerpaní, nájdu si ten čas a niečo prinesú, vždy to poteší,“ povedal. Podľa jeho slov je v Trenčíne viacero reštaurácií, ktoré odberným tímom doručilo jedlo zadarmo. „Je to príjemné spestrenie,“ dodal.

Jedným z dobrovoľníkov, ktorí odberným tímom nosia jedlo je aj Martin Trepáč. Občerstvenie zdravotníkom priniesol už štvrté plošné testovanie. „Bola to moja myšlienka, ešte pri prvom testovaní, ale ako viem, týchto skupín, čo toto robia je viac aj v iných samosprávach,“ povedal.

Počas prvého plošného testovania na jeseň bol Trepáč v odberovom tíme. Práve vtedy dostal nápad osloviť podniky a reštaurácie s tým, či by neboli ochotní darovať jedlo odberným tímom.

„Darcovia sú veľmi ochotní, nemajú s tým žiadny problém. Na odberné miesta sme priniesli nejaké slané veci, oriešky, zapojili sa aj fast foody, mäsiarstvo, ktoré prinieslo čerstvé mäsové výrobky,“ upresnil. Ako prezradil, počas prvého testovania bol medzi obdarovanými aj on sám.

„Z druhej skupinky vtedy doniesli aj nám teplý obed, takže jeden krát sa to vrátilo aj mne,“ uzavrel Trepáč.

Rezervácie cez internet

Niektoré samosprávy zriadili počas celoplošného skríningového testovania odberné miesta na ktoré sa ľudia mohli vopred objednať cez internet. Vedenie mesta Trenčín takéto odberné miesta nezriadilo.

„U nás sme sa rozhodli nepoužiť tento objednávací systém, pretože naše posledné skúsenosti dokazujú, že sa Trenčania vedeli pekne rozložiť do všetkých odberných miest,“ povedala Ságová. Podľa jej slov sa touto cestou chceli vyhnúť aj prípadným konfliktným situáciám.

Radnica v Bánovciach nad Bebravou otvorila pre svojich občanov až tri odberné miesta, s možnosťou online rezervácie. Katarína, ktorá túto možnosť využila, hodnotí tento systém pozitívne.

„Oproti minulému testovaniu to bolo o moc lepšie, naposledy som čakala až hodinu. Teraz som na test čakala približne 10 minút,“ povedala. Okrem nej čakali v rade na test len traja ľudia.