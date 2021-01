Koronavírus: Odberné miesta v Trenčíne (celoplošné skríningové testovanie)

Na Slovensku prebieha celoplošné testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Trenčíne.

23. jan 2021 o 9:36 Veronika Orviská

Trenčín. Na Slovensku prebieha kontinuálne počas deviatich dní celoplošné skríningové testovanie na Covid-19. Mesto Trenčín pripravilo na víkend 36 odberných miest.

Odberné tímy sú v sobotu a nedeľu pripravené testovať od 8:00 do 20:00 h, s posledným odberom o 19.30 h a s prestávkami od 12.00 do 12.45 a od 17.00 do 17.45 h.

Zoznam odberných miest v Trenčíne:

Mestská časť STRED

1 Posádkový klub (ODA), Hviezdoslavova 205

2 Gymnázium Ľ. Štúra, ulica 1. mája

3 SOŠ Obchodu a služieb, Jilemnického 24

4 SOŠ Obchodu a služieb, Jilemnického 24

5 ZŠ Bezručova 1228/66, Trenčín

6 ZŠ Dlhé hony 1, Trenčín

7 ZŠ Dlhé hony 1, Trenčín

8 Fakultná nemocnica Trenčín

Mestská časť JUH

9 ZŠ Novomeského 11, Trenčín

10 ZŠ Novomeského 11, Trenčín

11 ZŠ Novomeského 11, Trenčín

12 ZŠ Novomeského 11, Trenčín

13 Kult. stredisko Juh, Kyjevská 3183

14 Kult. stredisko Juh, Kyjevská 3183

15 Kult. stredisko Juh, Kyjevská 3183

16 ZŠ Východná 9, Trenčín

17 ZŠ Východná 9, Trenčín

18 ZŠ Východná 9, Trenčín

Mestská časť SEVER

19 Obchodná akadémia, M. Rázusa 1, Trenčín

20 Obchodná akadémia, M. Rázusa 1, Trenčín

21 ZŠ Hodžova 37, Trenčín

22 ZŠ Hodžova 37, Trenčín

23 ZŠ Hodžova 37, Trenčín

24 Denne centrum Sihoť, Osvienčimska 1720/3

25 Kult. stredisko Opatová Opatovská 96

26 Kult. stredisko, Kubranská 63/94

27 Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14

Mestská časť ZÁPAD

28 ZŠ Velkomoravská 12, Trenčín

29 ZŠ Velkomoravská 12, Trenčín

30 KS Istebník, Medňanského 360/34

31 SPŠ Stavebná, Staničná 4

32 Škola umeleckého priemyslu, Staničná 352

33 Kult. stredisko Zlatovce, Hlavná 10

34 ZŠ Na Dolinách 866/27, Trenčín

35 Kult. stredisko Záblatie, Záblatská 2/27

Drive thru

36Areál MSM, Kasárenská 8

Zdroj: Trenčín.sk