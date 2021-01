V Trenčianskych Tepliciach testujú od štvrtka, zatiaľ majú jeden pozitívny prípad

V kúpeľnom meste rozložili plošné testovanie na ochorenie COVID-19 na štyri dni.

22. jan 2021 o 12:40 SITA

TRENČIANSKE TEPLICE. V kúpeľnom meste rozložili plošné testovanie na ochorenie COVID-19 na štyri dni. Ako informovala Barbora Zajačková z Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach, do odberového miesta v budove mestského úradu sa v prvý testovací deň prišlo nechať otestovať 356 ľudí, z ktorých jeden mal pozitívny test na koronavírus.



V Trenčianskych Tepliciach sú pripravené tri odberové miesta. Popri mestskom úrade budú testovacie tímy pracovať aj v priestoroch spoločnosti Termia a v budove základnej umeleckej školy. Tu samospráva zaviedla možnosť elektronickej rezervácie termínov. Dnes fungujú odberové miesta od 15:00 do 20:00, v sobotu 24. januára od 8:00 do 20:00 a v nedeľu 25. januára sa bude testovať už len v budove mestského úradu od 8:00 do 14:00.

„Personálne, materiálne i organizačne sme pripravení zvládnuť celoplošné testovanie, skúsenosti máme z predošlého testovania dobré a preto verím, že nenastanú žiadne komplikácie,” uviedla primátorka mesta Zuzana Frajková Ďurmeková.