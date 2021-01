Na víkendové testovanie sa online prihlásilo asi 7000 Dubničanov

22. jan 2021 o 10:24 TASR

DUBNICA NAD VÁHOM. Dubnická radnica pripravila na víkendové (23. - 24. 1.) celoplošné antigénové testovanie 15 odberných miest. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Rezáková.

"Odberné miesta budú obyvateľom mesta k dispozícii v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 20.00 h. Obyvateľov upozorňujeme aj na plánované prestávky v čase od 12.00 do 13.00 h a od 17.00 do 17.30 h. Pred plánovanou prestávkou je posledný odber vykonávaný spravidla 15 minút pred jej začiatkom," uviedla hovorkyňa.

Ako dodala, radnica spustila aj online objednávací systém na testovanie. Uzatvára sa v piatok o 17.00 h, aktuálne mesto eviduje asi 7000 rezervácií.