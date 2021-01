Pri celoplošnom testovaní budú okrem Trenčianskej župy pomáhať aj tri krajské nemocnice a župné zdravotnícke školy

Trenčianska župa spolu so svojimi organizáciami pomôže samosprávam so zabezpečením plošného testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 tak, ako jej to ukladá Uznesenie vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021.

21. jan 2021 o 18:40

Mobilné odberové miesto. (Zdroj: TSK)

Po zasadnutí Štábu pre krízové situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a spoločnom rokovaní s prednostami okresných úradov v Trenčianskom kraji, župa poskytne mestám a obciam pomocnú ruku, a to v podobe: Pripravované testovanie (15 fotografií) zabezpečenia OOPP pre samosprávy (sú to osobné ochranné pracovné prostriedky, jednorázové obleky, rúška, respirátory FFP2), využitia priestorov 38 župných stredných škôl, v ktorých môžu mestá a obce zriadiť odberové miesta (aktuálne oslovených 18 stredných škôl), študentov a pedagógov dvoch stredných zdravotníckych škôl (dobrovoľne prihlásených je v súčasnosti 62 žiakov), predĺženia činnosti existujúcich mobilných odberových miest zriadených bojnickou, považskobystrickou a myjavskou nemocnicou a vytvorenia ďalších odberových miest podľa požiadaviek samospráv, pomoci troch krajských nemocníc s personálnym zabezpečením a administratívnym a organizačným zastrešením týchto miest.