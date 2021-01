Najemotívnejší moment? Víťazstvo nad Slovanom. Pivo mohlo tiecť potokmi, hovorí defenzívny snajper Ackered

Najlepší obranca v kanadskom bodovaní Jordan Southorn mu už pozerá na chrbát. Zadák Calle Ackered nedávno oslávil tridsiatku. V mladosti bol súčasťou mládežníckych výberov Švédska a zahral si s prominentnými spoluhráčmi. Dnes ničí Tipos extraligu famóznymi strelami z prvej.

20. jan 2021 o 20:58 Martin Jurčo

TRENČÍN. Dohodnúť si s ním rozhovor bola jedna z najľahších vecí na svete. Stačilo ho osloviť na sociálnej sieti. Do pár minút odpovedal a dohoda, že sa stretneme na druhý deň o trištvrte na dvanásť bola na svete.

Paradoxne, ako prvý z kabíny vyšiel kouč tímu Ján Pardavý. Chvíľka odmlky a po ňom už sme videli usmiatu tvár Calleho Ackereda. Blonďavý Švéd s americkým úsmevom.

Napísali sme

Napísali sme Spišákovi, Kýhosovi i Hovorkovi sme dali pocítiť, že to s nami nebudú mať jednoduché, spomína Michal Urda Čítajte

„Všetko najlepšie k narodeninám, aj keď trocha oneskorene,“ narážame na Calleho tridsiatku, ktorú oslávil 9. januára. „Ďakujem. Teraz už som starý chlap,“ zarehotal sa a pokračoval: „Žartujem, cítim sa veľmi dobre a stále chcem napredovať.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Narýchlo sme zvolili pohotovú odpoveď, že pre mamu bude mladý naveky.

Ofenzívne ladený obranca je v skvelej forme. Posledné kolá ho vyniesli na čelo tabuľky kanadského bodovania obrancov. Na svojom konte má v tejto chvíli 30 bodov, čo je o dva viac ako dlhodobý líder Jordan Southorn z Michaloviec.

„Nie je to zlé, ale chcem viac,“ povedal odhodlane Carl alebo Calle, ako ho všetci volajú.

V mládežníckych rokoch tvoril reprezentačnú dvojičku s Oliverom Ekmanom-Larssonom, ktorý bol šestkou draftu NHL v roku 2009.

„Nechcem, aby to vyznelo namyslene, ale bol som talentovaný. Náš ročník narodenia 1991 bol vynikajúci. Urobil som pár rozhodnutí, ktoré neboli ideálne. Aj taký je život,“ poznamenal a pustil sa do zodpovedania všetkých otázok, ktoré sme mu položili.

Napísali sme

Napísali sme Päť tisíc eur? To nie, zahraničných hráčov nepreplácame nad úroveň Slovákov, hovorí Miloš Radosa Čítajte

Ruku na srdce, slovenská extraliga nebude zrovna vysnívanou métou pre hráča zo Švédska. Ako sa cítite v Trenčíne?

Veľmi sa mi tu páči. Dukla Trenčín má kvalitný tím. So spoluhráčmi vychádzam. Poviem vám otvorene, čas, ktorý tu trávim, si užívam. Dobre, do určitej miery nás ovplyvňuje lockdown, ktorý momentálne prebieha. Je to teraz troška nudnejšie, no keď som prišiel v auguste, bolo to super. Mohol som ísť do mesta a posedieť v kaviarni. Ale aj to zlé je na niečo dobré. Môžem sa naplno sústrediť na hokej.

Aj ste pred príchodom na Slovensko niečo vedeli o našej krajine?

Mám dvoch blízkych kamarátov z Trenčína, jedným z nich je chlapík, ktorý v Guilford Flames v Anglicku trénuje mládežníkov. Možno vás prekvapím, ale s reprezentáciou do 18 rokov som tu bol na Hlinkovom memoriáli. Slováci milujú hokej. Dokonca by som povedal, že sú do neho pobláznení.

A vedeli ste niečo o Dukle Trenčín?

Veľa som o nej nepočul. Ale vedel som, že tu vyrastal Marián Gáborík, ktorého som ako mladší chalan veľmi vnímal.

Teraz tu už pôsobíte niekoľko mesiacov. Sadlo vám prostredie?