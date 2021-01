Brankárska rošáda v Trenčíne, Kanaďana strieda Fín

Vedenie HK Dukla Trenčín dva dni zvažovalo situáciu, až sa nakoniec rozhodlo podporiť talentovaného kanadského brankára v jeho ďalšom rozvoji.

20. jan 2021 o 13:42 SITA

BRATISLAVA/ TRENČÍN. Aktuálne ôsmy tím tabuľky hokejovej extraligy HK Dukla Trenčín hlási zaujímavú zmenu na brankárskom poste. Brankár Connor LaCouvee smeruje vďaka ústretovosti vedenia klubu za svojou životnou výzvou do organizácie Arizona Coyotes v NHL. Do Trenčína prichádza fínsky brankár Antti Karjalainen so skúsenosťami z najvyššej domácej súťaže Liiga. Informoval o tom oficiálny web HK Dukla Trenčín.

Prečítajte si aj Päť tisíc eur? To nie, zahraničných hráčov nepreplácame nad úroveň Slovákov, hovorí Miloš Radosa Čítajte

Dvadsaťšesťročný LaCouvee nazval možnosť zabojovať o NHL v tíme Arizony "ponukou, ktorá prichádza raz za život." Rozhodujúce slovo mal trenčiansky klub, s ktorým má Kanaďan podpísanú platnú hráčsku zmluvu do konca tejto sezóny. Podľa slov športového riaditeľa Branka Radivojeviča vedenie Dukly dva dni zvažovalo situáciu, až sa nakoniec rozhodlo podporiť talentovaného brankára v jeho ďalšom rozvoji.

Článok pokračuje pod video reklamou

Následne Dukla Trenčín reagovala na danú situáciu. Výsledkom je angažovanie fínskeho gólmana Antti Karjalainena, ktorý má skúsenosti z pôsobenia v tímoch Lukko Rauma a HPK Hämeenlinna.



"Connor LaCouvee odchytal v Trenčíne 9 zápasov s úspešnosťou 92,56 percenta. Úprimne mu želáme, aby sa mu jeho športový životný sen naplnil. Zároveň vítame v našej organizácii Anttiho Karjalainena a veríme, že jeho skúsenosti z najvyššej fínskej ligy pretaví aj do výkonov v našom klube," napísali Trenčania na svojom webe.