V Trenčíne chcú počas víkendu otvoriť 36 odberných miest

Mesto Trenčín chce počas víkendu testovať antigénovými testami v 36 odberných miestach. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.

19. jan 2021 o 11:14 TASR

TRENČÍN. "V utorok dopoludnia sme mali zaregistrovaných 84 zdravotníkov a stále na našu výzvu reagujú ďalší. Preto veríme, že cez víkend otvoríme 36 odberných miest na území mesta, ktoré budú riadne vybavené nielen materiálom, ochrannými pomôckami, dezinfekciou, ale aj personálom - administratívnym i zdravotníckym," uviedla hovorkyňa.

Ako dodala, testovať sa bude od 8.00 do 20.00 h s prestávkami od 12.00 do 12.45 h a od 17.00 do 17.45 h.