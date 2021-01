Odberné miesta v Trenčianskom kraji (+Celoplošné testovanie)

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Trenčianskom kraji.

19. jan 2021 o 9:26 (TN)

Článok na základe informácií od samospráv priebežne aktualizujeme.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Nemocnica AGEL Banovce s.r.o. - Hviezdoslavova 23, 957 01 Bánovce nad Bebravou, pon-pia – 8.00-14.00

23. - 24.1. - Testovať sa bude od 8.00 do 20.00 hod. Odberné miesta:

Kino Tajms

Centrum voľného času

SOŠ Strojnícka (2 OM)

MsKS (2 OM)

ZŠ Školská (aj bezbariérový prístup)

Gymnázium J. Jesenského,

ZUŠ D. Kardoša (2 OM),

Mestská športová hala (2 OM),

KD Biskupice a KD Dolné Ozorovce

DUBNICA NAD VÁHOM

23. - 24.1. - Testovať sa bude od 8.00 do 20.00 hod. Prestávky od 12.00 do 13.00 a 17.00 až 17.30 hod. K dispozícii bude verejnosti objednávací systém, prostredníctvom ktorého sa bude možné objednať na pretestovanie na konkrétny čas a dátum a na konkrétnom odberovom mieste v Dubnici nad Váhom. Systém bude včas sprístupnený na webovom sídle mesta www.dubnica.eu, objednávať sa bude možné do piatku 22. januára 2021 do 17.00 h. (zdroj: dubnica.eu)

Volebný okrsok č. 1: Centrum neziskových organizácii (Ul. Moyzesova 396/19)

Volebný okrsok č. 2: Základná škola s materskou školou P. Demitru – telocvičňa (Centrum II 87) (zmena oproti testovaniu na jeseň 2020)

Volebný okrsok č. 3: Mestská športová hala (Športovcov 656/2) – vstup zboku

Volebný okrsok č. 4: Mestská športová hala (Športovcov 656/2)

Volebný okrsok č. 5: Mestská športová hala (Športovcov 656/2) (zmena oproti testovaniu na jeseň 2020)

Volebný okrsok č. 6: Dom kultúry – vestibul (Bratislavská 435)

Volebný okrsok č. 7: Základná škola s materskou školou Centrum I 32/73 - vstupná hala

Volebný okrsok č. 8: Základná škola s materskou školou Centrum I 32/73 - vstup bočným vchodom

Volebný okrsok č. 9: Základná škola s materskou školou P. Demitru – telocvičňa (Centrum II 87)

Volebný okrsok č. 10: Základná škola s materskou školou P. Demitru – telocvičňa (Centrum II 87)

Volebný okrsok č. 11: Základná škola s materskou školou P. Demitru – vstup do školy (Centrum II 87)

Volebný okrsok č. 12: Bývalá II. základná škola (Partizánska 151/3) – spojovací krčok (zmena oproti testovaniu na jeseň 2020)

Volebný okrsok č. 13: Dom kultúry – veľká sála (Bratislavská 435 – vstup zboku)

Volebný okrsok č. 14: Dom kultúry – veľká sála (Bratislavská 435 – vstup zboku) (zmena oproti testovaniu na jeseň 2020)

Volebný okrsok č. 15: Bývalá II. základná škola (Partizánska 151/3) - telocvičňa

Volebný okrsok č. 16: Základná škola s materskou školou Pod hájom – vestibul (Pod hájom 967) (zmena oproti testovaniu na jeseň 2020)

Volebný okrsok č. 17: Bývalá II. základná škola (Partizánska 151/3) – spojovací krčok

Volebný okrsok č. 18: Bývalá II. základná škola (Partizánska 151/3) – chodba A

Volebný okrsok č. 19: Spoločenský dom Prejta (Prejtská 135/156)

ILAVA

NsP Ilava, n.o. - Ľ. Štúra 388/3, 019 01 Ilava, pon-pia – 11.00-15.00

MYJAVA

NsP Myjava - Staromyjavská 59, 907 01 Myjava, Po, Ut, St, Pi: 10.00 - 14.00 , Štv : 14.00 - 18.00

MOM na štadióne Spartaka Myjava bude pracovať denne od 10. do 16. hodiny (12.30 – 13.00 prestávka)

23. - 24.1. - od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod. Odberné miesta:

Kultúrny dom

Stredná priemyselná škola Myjava

Spoločenský dom

Cirkevná škola Turá Lúka

Hasičská zbrojnica u Belanských – len 23.1 (sobota)

Hasičská zbrojnica Vankovia – len 24.1 (nedeľa) od 8.00 hod do 12.00 hod

Štadión Spartaka Myjava

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Ako zachrániť život s.r.o - Mýtna 146, Stará Turá – exteriér, pon-pia – 10.00 – 18.00

PARTIZÁNSKE

Nemocnica na okraji mesta, n.o. - Nová Nemocnica 511, 958 01 Partizánske, pon-pia - 07:00 - 12:00 a 12:30 – 15:00

POVAŽSKÁ BYSTRICA

NsP Považská Bystrica - Pred okresným úradom, Považská Bystrica, Po - Pia (okrem stredy): 10:00-16:00, St 12:00-18:00

Váš lekár, s.r.o. - Tatranská 293 - exteriér, Považská Bystrica, Prevádzka Pon - Pia; objednávkový systém, 12.00-20.00

PRIEVIDZA

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach - Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, Prevádzka Pon - Pia; objednávkový systém - 12:00 – 20:00

RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach - Nemocničná 8, Bojnice, Prevádzka Po, Uto, Str, Štv, So; objednávkový systém - Po – Št 08:00 - 15:00; So: 08:00 – 12:00

Nemocnica Agel Handlová - Ulica SNP 26, 972 51 Handlová, Prevádzka Pon - Pia; objednávkový systém - 07:00 - 12:00 a 13:00 – 15:00

PÚCHOV

INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. - Námestie slobody 12, Púchov, Prevádzka Pon – Pia - 10:00 – 18:00

MEDIFORM, s.r.o. - Požiarna 1245/6, Púchov, Prevádzka Pon – Pia, 10:00 – 18:00

Váš lekár, s.r.o. - J. Smreka 484/4 - interiér, Púchov, Prevádzka Pon - Pia; objednávkový systém, 14:00 – 22:00

TRENČÍN

Fakultná nemocnica Trenčín - Legionárska 28 - pri vrátnici vľavo, 911 01 Trenčín, Prevádzka Pon - Pia, objednávkový systém, 7:30 – 14:30

RÚVZ Trenčín - Nemocničná 4, Trenčín, Prevádzka Pon, Str, Pia, 8:00 – 12:00

RZP, a.s. - Jesenského 33, Trenčín, Prevádzka Pon – Pia, 7:30 – 15:30

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - Legionárska ulica č. 3737, Trenčín, Prevádzka Pon – Pia, 10:00 - 18:00