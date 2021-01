Zanedbaný podchod mesto zrekonštruuje, vyčlenilo na to peniaze

Podchod pri hoteli Elizabeth by mali v tomto roku konečne opraviť a zveľadiť.

20. jan 2021 o 7:55 Erik Stopka

TRENČÍN. Podchod pri hoteli Elizabeth by mali tento rok zrekonštruovať. Mesto sa ako jeho vlastník rozhodlo do spojnice centra mesta a autobusovej a vlakovej stanice investovať desiatky tisíc eur. Obnoviť, skrášliť a doplniť podchodu pridanú hodnotu chce samospráva v spolupráci s miestnym združením mladých umelcov. Práce by mohli odštartovať na jeseň.

Súkromník od veľkých plánov upustil

Dlhodobo nerekonštruovaný podchod spája už tri roky obnovené Mierové námestie s revitalizovaným mestským parkom. Niektoré schody v podchode rokmi zaťažovania vypadli, steny sú posprejované, na niektorých miestach do pasáže zateká, kritiky sa dočkalo i osvetlenie.

Mesto do podchodu investovalo naposledy pred necelými desiatimi rokmi, kedy v ňom vybudovalo výťahy pre imobilných. Odvtedy k väčším investíciám nedošlo, dôvodom bol nedostatok financií v mestskom rozpočte i nesplnené sľuby ľudí, ktorí sa chceli ujať jeho obnovy.

Samospráva ponúkla v minulosti priestor na skrášlenie podchodu viacerým ľuďom, naposledy v roku 2018 jednému z trenčianskych podnikateľov. Mesto v čase podpisu zmluvy o päťročnej výpožičke žiadalo od neho priestor vyčistiť, odstrániť staré polepy, podchod mal ozvučiť a redizajnovať stenu oproti stánkom.

Ten zo sľubov takmer žiaden nesplnil, mesto preto od zmluvy odstúpilo.

Peniaze na opravu majú

Viceprimátor Trenčína Patrik Žák teraz tvrdí, že radnica má už jasnú predstavu, ako priestor obnoviť.