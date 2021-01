Kultúru vyškrtli z rozpočtu

Bánovce do kultúrnych podujatí v tomto roku neinvestujú ani euro.

18. jan 2021 o 9:01 Maroš Buchel

REGIÓN . Bánovce nad Bebravou v rozpočte na tento rok nepočítajú s investíciami do kultúry. Občania sa tak budú musieť zaobísť bez kultúrnych podujatí, ktorých uskutočnenie podporilo finančne mesto. Naopak, mesto Trenčín v tomto roku na kultúru vyčlenilo o 200-tisíc eur viac ako vlani.

V pláne mnoho programov

O konečnej výške rozpočtu na rok 2021 rozhodli trenčianski poslanci na zastupiteľstve 16. decembra.

Podľa slov Eriky Ságovej, hovorkyne mesta Trenčín, mestské zastupiteľstvo schválilo na program kultúra 616 505 eur.

„Tento rozpočet zahŕňa podprogramy ako podpora kultúrnych podujatí a činností, organizácia kultúrnych podujatí, podpora kultúrnych stredísk, Bazovského galéria a Centrum kultúrno-kreatívneho priemyslu Hviezda,“ povedala Ságová.

Myjava ráta v roku 2021 s rozpočtom 214 000 eur, rovnaký poslanci odsúhlasili aj v minulom roku. Či sa využije v plnom rozsahu, zatiaľ vedenie mesta nevie odhadnúť.

„Môžeme počítať so všetkými akciami na území mesta na 2021, ktoré sa tu zvyčajne konajú, ale, bohužiaľ, to, či sa zorganizujú, sa bude odvíjať od pandemickej situácie. Jej priazeň či nepriazeň sa potom bude odvíjať na samotnom počte kultúrnych podujatí a využití rozpočtu,“ povedal Martin Kovanič, hovorca mesta.

Do tohto rozpočtu sa neráta financovanie každoročného medzinárodného folklórneho festivalu. Ten sa minulý rok konal iba v oklieštenej podobe. „Vzhľadom na to, že sa v roku 2020 neuskutočnil medzinárodný folklórny festival v plnom rozsahu, mesto sa snažilo rozdeľovať peniaze najmä do realizácie ďalších kultúrnych podujatí, knižnice a folklórnych súborov,“ povedal Kovanič.

Rozpočet ponechali rovnaký

Podobným spôsobom plánuje s rozpočtom na kultúru hospodáriť aj Dubnica nad Váhom. Návrh rozpočtu oddelenia kultúry pre rok 2021 je v rovnakom rozsahu ako v roku 2020.

„Rozpočet určený na kultúrne podujatia v roku 2020 bol 280 000 eur. Uvedená suma zahŕňa okrem mestských podujatí aj príjmové podujatia, kino a tradičný medzinárodný Dubnický folklórny festival, ktorý býva najvýznamnejšou akciou v roku. Festival sa v roku 2020 nekonal,“ upresnila Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta.

Podľa jej slov mesto ročne organizuje približne osem desiatok podujatí rôzneho charakteru a zamerania.

Pomôcť si môžu grantmi

Kultúru v meste Stará Turá zabezpečuje mesto prostredníctvom mestskej príspevkovej organizácie Dom kultúry Javorina. Tá mala v minulom roku naplánovaný bežný rozpočet vo výške 277 890 eur.

„Z dôvodu nepriaznivej situácie spojenej s pandémiou koronavírusu musel byť rozpočet upravený. Mesto Stará Turá dostalo podielové dane v menšom rozsahu a bolo nútené znížiť rozpočet Domu kultúry Javorina o 20 000 eur,“ povedala Lívia Boorová, vedúca kancelárie primátora.

Samotný dom kultúry musel znížiť vlastné príjmy o 39 700 eur z dôvodu zatvorenia kultúrneho strediska a nemožnosti organizovania kultúrnych akcii.

Aj z týchto dôvodov rátajú na rok 2021 s nižším rozpočtom na kultúru. Pomoc pri financovaní bude vedenie mesta hľadať aj v grantoch z Fondu na podporu umenia.

„Rozpočet Domu kultúry Javorina bude v roku 2021 kryť najnutnejšie výdaje, a preto sa aktívne zapájame do aktuálnych výziev Fondu na podporu umenia.

V tejto pre kultúru veľmi nepriaznivej dobe, keď je akcií ako šafranu a kultúrne zariadenia sú prázdne, by sme oveľa viac uvítali, aby FPU podporoval vo väčšej miere modernizácie a riešenie havarijných stavov kultúrnych domov,“ povedala Eva Adámková, riaditeľka Domu kultúry Javorina.

Financie využili inde

Dom kultúry bol zatvorený počas prvej vlny koronavírusu a podujatia, ktoré sa mali uskutočniť v tomto období, boli presunuté na neskoršie termíny. Podľa riaditeľky Adámkovej museli niektoré podujatia preložiť až na jar tohto roku.

„Podujatia väčšieho charakteru ako Staroturiansky jarmok alebo podujatia viažuce sa k určitej udalosti sme zrušili. Ak nám aktuálne hygienické opatrenia čo len trocha dovoľovali, letné akcie sme organizovali, ale v menšom rozsahu,“ povedala.

Ako doplnila, organizovať akcie počas pandémie bolo veľmi náročné a hlavne neisté. „Do prípravy každého podujatia sme vložili množstvo energie, ale i určité financie a nikdy sme nevedeli, či sa podujatie aj uskutoční, či naša snaha nevyjde navnivoč,“ povedala.

Podľa jej slov bolo nevyhnutné dodržiavanie všetkých aktuálnych hygienických opatrení.

„Preto samotná organizácia si vyžadovala podstatne väčšie personálne i materiálne zabezpečenie, stála nás viac finančných prostriedkov a bola náročná,“ dodala.

Podobne sa k tejto situácii postavilo aj vedenie Myjavy.

„V minulom roku bolo jednoducho veľmi náročné disponovať s presnými čiastkami, ktoré boli na jednotlivé podujatia vyčlenené,“ povedal Kovanič.

Podľa jeho slov sa opatrenia menili tak často, že nebolo možné skonštruovať konkrétny plán podujatí na dlhšiu dobu.

„Mesto sa snažilo zabezpečiť dôležité funkcie samosprávy, školstvo, výdaje urobili aj protipandemické opatrenia a sociálne služby. Medzi tieto odvetvia boli peniaze použité najčastejšie,“ dodal.