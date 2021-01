FOTO: Otužilci vysekali ľad a ponorili sa do rieky v Trenčíne

Pozrite sa na fotky pri ktorých behá po chrbte mráz.

17. jan 2021 o 14:00 TASR

TRENČÍN. Ľadovú vodu v jazierku na Ostrove v Trenčíne si prišli v nedeľu vyskúšať Trenčianske tulene. Zaplávať si tam a posilniť si imunitu prišlo približne 15 otužilcov, ktorí sú zároveň i zimnými plavcami.

Po plávaní vo vode sa otužilci hneď neobliekali, ale zahriali sa špeciálnou metódou cvičenia. K otužilcom sa môžu pridať i začiatočníci. "Ideálne je začať skôr, nie v týchto ľadových podmienkach. Ideálny je október alebo jar, keď nie je taká zima. Samozrejme, môže sa začať hocikedy," poradila Zdeňka Švantnerová, šéfka klubu Trenčianske tulene.

Na veku podľa nej až tak nezáleží, začiatočníci by však mali zhodnotiť svoj zdravotný stav a keď má niekto kardiovaskulárny problém, treba ísť k lekárovi a opýtať sa ho, či je to pre neho vhodné. "Z našich skúseností vieme, že aj keď doba pokročila, lekári radšej plávanie neodporúčajú. Netreba sa však toho báť, začať pomaly, aj keď na sekundu alebo na dve. Najlepšie je byť vo vode aspoň dve minúty, potom je účinok vyšší. Počas jedného, dvoch alebo troch rokov sa z človeka stane otužilec. Určite to nie je hneď, ako raz vlezie do vody," ozrejmila.

K tuleňom vo vode sa pridala i Martina Ježová, podľa ktorej bola voda v jazierku "super a teplá". "Už v sobotu (16. 1.) sme boli, ale toto bolo po prvý raz v ľade, lebo predtým to bola tečúca voda vo Váhu," spomenula Ježová. Tá sa podľa svojich slov otužuje len od decembra minulého roka, vo vode počas mínusových teplôt bola po druhý raz a otužovanie má podľa nej určite benefity. "Dobrá nálada zlepšuje zdravotný stav," podotkla.

"Hľadal som možnosti otužovania v Trenčíne, objavil som Trenčianske tulene, mohol som sa k nim pridať, čo si veľmi vážim a ďakujem im za to," povedal Boris Prekop, ktorý sa k otužilcom z Trenčína pridal v nedeľu po prvý raz. Ten sa doposiaľ podľa svojich slov otužoval sprchami a aktuálne je to jeho prvá "ozajstná" sezóna. "Mňa na tom najviac láka tá psychická odolnosť a schopnosť prekonať svoju komfortnú zónu. Určite sa k tomu pridala i situácia s novým koronavírusom, čiastočne som možno podľahol i tomu trendu," dodal Prekop.

Klub Trenčianskych tuleňov založili ešte v roku 2007, keď ho tvorilo päť členov. Ku klubu sa neskôr pridávali ďalší. Ako občianske združenie Otužilci a zimní plavci Trenčianske tulene funguje klub od konca roka 2018. Registrovaných má 80 členov, pridávajú sa k nim však i tí bez registrácie.