Trenčianske Teplice zriadili schránku na podnety a žiadosti obyvateľov

Mesto Trenčianske Teplice zriadilo novú poštovú schránku, do ktorej môžu obyvatelia adresovať svoje podnety a žiadosti.

16. jan 2021 o 16:39 TASR

TRENČIANSKE TEPLICE. Mesto Trenčianske Teplice zriadilo novú poštovú schránku, do ktorej môžu obyvatelia adresovať svoje podnety a žiadosti. Samospráva kúpeľného mesta sa touto aktivitou snaží zefektívniť komunikáciu v čase vyhláseného núdzového stavu pre pandémiu nového koronavírusu. TASR o tom informovala Barbora Zajačková z mestského úradu.

Mestský úrad je pre verejnosť zatvorený do 24. januára. Novú poštovú schránku, do ktorej môžu obyvatelia vkladať svoje podnety a žiadosti, umiestnila radnica pri vchode do úradu v uplynulých dňoch. "Výnimkou sú len tie písomnosti, pri ktorých by občan potreboval oficiálne potvrdenie o podaní. V takom prípade je potrebné na doručenie zásielky využiť prednostne poštové služby," uviedla Zajačková.

Zodpovední zamestnanci mesta počas pracovných dní obsah schránky pravidelne kontrolujú a doručené podania riadne evidujú. "Výhodou je bezproblémová dostupnosť priamo z ulice, ktorá umožňuje schránku využívať nepretržite, kedykoľvek občania potrebujú," priblížila Zajačková. Aj týmto spôsobom chce byť mesto podľa nej bližšie k svojim obyvateľom.