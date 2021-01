Na pokračovanie Vážskej cyklomagistrály chce krajská samospráva využiť eurofondy

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje v tomto roku vybudovať štvrtý z ôsmich úsekov Vážskej cyklomagistrály.

15. jan 2021 o 12:55 SITA

TRENČÍN. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) plánuje v tomto roku vybudovať štvrtý z ôsmich úsekov Vážskej cyklomagistrály. Ako informovala vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková, viac ako 10 kilometrov dlhý úsek medzi Považskou Bystricou a hranicou so Žilinským samosprávnym krajom chce župa financovať z eurofondov.

Trenčianska krajská samospráva sa uchádza o nenávratné finančné príspevky v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, podobne, ako to bolo v prípade nedávno dokončeného úseku z Trenčína do Nového Mesta nad Váhom.

"Plánovaný úsek meria 10,4 kilometra a celkové oprávnené náklady projektu dosahujú 3,6 milióna eur, pričom TSK sa bude spolupodieľať financovaním vo výške 5 percent. Súčasťou cyklotrasy budú aj doplnky infraštruktúry, lavičky či odpočívadlá," uviedla Lamačková.



Z ôsmich úsekov Vážskej cyklomagistrály sú zatiaľ hotové tri. Cyklisti už aktívne využívajú viac ako 13-kilometrový úsek medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom a tretí rok aj štvorkilometrové prepojenie Púchova s Nosickou priehradou. Koncom minulého roka bol odovzdaný do užívania aj najdlhší úsek z Trenčína do Nového Mesta nad Váhom. Po kompletnom dobudovaní bude Vážska cyklomagistrála merať 100 kilometrov a spojí hranice Trenčianskeho kraja so Žilinským a Trnavským krajom.