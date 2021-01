Štvrťmiliónové štipendium v USA? Byť súčasťou tohto systému je veľké šťastie, hovorí tréner Kosa

Má na starosti gólmanov Dukly Trenčín a reprezentácie do 18 rokov. V minulosti Peter Kosa pôsobil pri národnom tíme juniorov i seniorov. V roku 2019 bol na stáži v Montreale Canadiens.

15. jan 2021 o 7:53 Martin Jurčo

Váš dlhoročný zverenec Šimon Latkóczy zaujal na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Kanade. Očakávali ste, že sa môže zaradiť medzi najlepších gólmanov?

So Šimonom pracujem od jeho raných brankárskych začiatkov a úprimne poviem, že jeho výkony ma príjemne prekvapili. Nikdy predtým si na majstrovstvách sveta nezachytal. Jeho jediná skúsenosť so svetovou špičkou bol šampionát do 18 rokov pred dvoma rokmi, kde však pôsobil iba ako tretí gólman.

Šimonove hodnotenia boli určitou formou zadosťučinenia za tvrdú prácu pre neho samotného, rodičov i mňa ako kouča. Robota, ktorú sme všetci odviedli, nebola zahodená do koša. Drina, skoré vstávanie, rôzne nesváry, ktoré sa vyskytnú na ceste hokejovým životom, sa oplatili. Verím, že ho šampionát pomôže namotivovať do ďalšej tvrdej práce.

V hodnotení gólmanov skončil na tretej priečke za zástupcami z USA a Kanady. Patrí medzi to najlepšie, čo aktuálny svetový hokej ponúka?

Má svetové parametre, avšak jeho hendikepom je výška. Keby mal o niekoľko centimetrovviac, mohol by pomýšľať na NHL. Inak je prototypom moderného brankára.

Nastúpil za Slovensko v troch stretnutiach, čo je menej ako jeho konkurenti z Kanady a Ameriky, ktorí mali vyššiu minutáž.

Proti Švajčiarom i Nemcom si svoje miesto zastal. Proti neskorším majstrom sveta z USA dostal dôveru vo štvrťfinále a ukázal, že jeho predchádzajúce výkony neboli dielom náhody.

Máte viac ako nadštandardný vzťah. Boli ste v stálom kontakte?

Keď odchádzal z Trenčína do zvolenskej bubliny, tak som ho nechcel vyrušovať v príprave. Viem, že počas sústredení pred šampionátom je to hlavne o tréningoch, tímových a individuálnych mítingoch, regenerácii a odpočinku.

Zavolal mi, alebo napísal základné informácie, o ktorých sme diskutovali. Keď už bol v Kanade, boli sme v častejšom kontakte. Najmä prvých päť dní edmontonskej karantény na hotelovej izbe. Riešili sme veci ohľadom nastavenia hlavy a zápasov ako takých.

Prekvapivo dostal v úvodnom stretnutí proti Švajčiarom prednosť pred Samuelom Hlavajom. Komunikovali s vami tréneri v otázke jeho nasadenia?