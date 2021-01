Päť tisíc eur? To nie, zahraničných hráčov nepreplácame nad úroveň Slovákov, hovorí Miloš Radosa

Neľahká situácia v oblasti finančného zabezpečenia klubu a boj o prvú šestku po základnej časti Tipos extraligy. Rozprávali sme sa s predsedom predstavenstva HK Dukla Trenčín Milošom Radosom.

14. jan 2021 o 20:59 Martin Jurčo

V utorok Dukla prehrala na Slovane a získala iba bod, hoci mala veľké množstvo šancí i prevahu. Ako ste vnímali prestížny zápas?

Mali sme osem presilových hier, z toho dve v posledných šiestich minútach základnej hracej doby. Myslím si, že tam sa rozhodlo. Rozhodcovia sa upískli pri jednom góle, keď brankár nemal puk pod kontrolou. To sa stáva a nemôžem to považovať za úmysel. So Slovanom sme prehrali tretí zápas po sebe. Veril som, že práve teraz sa nám podarí uspieť. Žiaľ, nevyšlo to.

V médiách sa objavila informácia o jedenástich zranených slovanistoch, my sme ich mali sedem. Veľa o tom nechceme rozprávať, ale máme veľké množstvo zranených od začiatku sezóny. Ale nechcem vyplakávať. Držím sa zásady, že kto sa sťažuje, tomu treba pridať viac problémov...

Základná časť Tipos extraligy sa postupne dostáva do záverečnej fázy. Je pre vás mimoriadne dôležité dostať sa do prvej šestky?

Skončiť medzi siedmym až desiatym miestom znamená tvrdé zápasy navyše, vybíjanie síl, riskovanie možných ďalších zranení. Každé mužstvo túži skončiť čo najvyššie. Určite sa chceme dostať do prvej šestky. Uvidíme, ako na tom budeme zdravotne, ale podarilo sa nám slušne rozšíriť káder mužstva.

Hovoríme o období najbližších dvoch mesiacov, počas ktorých nás čaká osemnásť stretnutí. Je o čo hrať. Urobíme všetko pre to, aby sme boli v prvej šestke.

V novembri prekvapil príchod bratov Shoreovcov, ktorí majú skúsenosti z NHL. Napokon nezotrvali príliš dlho a cestovali naspäť za oceán.

Boli sme v kríze, mali sme za sebou koronu i sériu prehier. Potrebovali sme impulz. Keby neprišli oni, hľadali by sme iné riešenia. Odchod urýchlil aj zlomený prst jedného z bratov. Obaja boli najväčšou ozdobou a oživením našej ligy. Napokon, aj po ich odchode sme do kabíny priviedli ďalších kvalitných hokejistov. Pri takej frekvencii zranení sa nedá odohrať sezónu s limitovaným počtom hráčov. A to má negatívny dopad na financovanie klubu. Platiť musíme zranených aj nových.

Z ligy sa nevypadáva. Nechceli ste dať viac priestoru mladým Trenčanom, ktorí by boli finančne lacnejší?