Ak chcú mesta testovať, nech tak robia pravidelne, odkazuje dátový analytik Ivan Bošňák

Testovanie antigénovými testami má zmysel len v prípade, ak sa ho ľudia zúčastnia každé tri či štyri dni. Tvrdí to dátový analytik Ivan Bošňák z platformy Dáta bez pátosu.

11. jan 2021 o 11:52 Erik Stopka

Ako vnímate decembrové dobrovoľné testovanie v Trenčíne, ktoré si za vzor vzali následne ďalšie samosprávy?

Úspechom dnes je, že v Trenčíne sa situáciu podarilo stabilizovať a nemá vyššie čísla ako 15. decembra. Zásluhu majú na tom najmä opatrenia, ktoré prijali regionálni hygienici.

Veľká pochvala preto patrí šéfke trenčianskej hygieny, ktorá sa rozhodla spraviť rázne kroky v širokom regióne jej pôsobnosti. Spravila to, čo žiaden iný riaditeľ regionálneho úradu verejného zdravotníctva na Slovensku dovtedy nespravil. Či sú čísla také, aké sú vďaka cielenému testovaniu v meste Trenčín, to by sme už hypotetizovali.

Dôvodov je viacero – antigénové testy pri jednom kole nie sú tak spoľahlivé, ako keby sa obyvateľstvo pretestovalo napríklad trikrát, každé tri-štyri dni. Tak by testovanie v mestách malo najväčší zmysel. Je dobré použiť antigénové testy v ohniskách, no nie len raz.

Ak by fungoval objednávkový systém a ľudom by ste povedali, príďte opäť o tri-štyri dni na danú hodinu, vtedy by to bolo veľmi efektívne.

Pred celoplošným testovaním preto treba zvážiť a asi uprednostniť pravidelné, časté, okamžité a cielené testovanie vo fabrikách a firmách. Tam je veľký výskyt ľudí, teda veľké riziko, že to do práce niekto prinesie.